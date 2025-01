Pagelle Genoa-Monza 2-0: Turati ipnotizza Pinamonti, ma De Winter e Vasquez premiano Vieira

La squadra di Patrick Vieira porta a casa tre punti di vitale importanza per la corsa salvezza, grazie ai gol di due difensori. Anonima la prova di Daniel Maldini

Nonostante l’allerta meteo arancione che ha coinvolto la Liguria nelle ultime ore, Genoa-Monza si gioca regolarmente e regala ugualmente emozioni. Dal rigore fallito da Pinamonti a tu per tu con Turati ai due gol realizzati da De Winter e Vasquez, che consegnano l’intero bottino alla squadra allenata da Patrick Vieira. Bocchetti nei guai. Entriamo nel dettaglio di top e flop del match di Marassi.

De Winter e Vasquez premiano Vieira. A Bocchetti non basta Turati

Il Genoa di Patrick Vieira vince lo scontro salvezza con il Monza di Salvatore Bocchetti, grazie ai gol dell’ex Juve De Winter e di Vasquez. Primo tempo piuttosto equilibrato, ma condotto dai padroni di casa, vicini al gol con Pinamonti in due occasioni: dal colpo di testa parato da Turati al successivo calcio di rigore fallito dal centravanti rossoblù, che si lascia ipnotizzare dall’estremo difensore brianzolo. Ospiti pericolosi solo con un diagonale di Kyriakopoulos, servito da Caprari, mentre Maldini fatica a trovare spiragli utili per incidere in zona gol.

Nella ripresa, il Grifone continua a spingere e su calcio piazzato trova la rete del vantaggio con De Winter, che approfitta di un blocco del neo entrato Cornet e deposita in fondo al sacco il pallone dell’1-0, in tuffo a pochi passi da Turati. Monza tramortito e Genoa che raddoppia con un altro difensore: il colpo di testa vincente, stavolta, è di Vasquez, che chiude i conti e regala tre punti importantissimi in chiave salvezza.

Top e flop del Genoa

TOP

De Winter voto 7: Un eccellente prestazione difensiva, arricchita dal gol che stappa la partita, approfittando di un blocco di Cornet. Colpo di testa in tuffo e 1-0 per il Grifone, che poi la chiude con il compagno di reparto dell’ex Juve. Va vicino anche alla doppietta.

Vasquez voto 6,5: Si guadagna il calcio di rigore sbagliato da Pinamonti e poi chiude la contesa con un'incornata vincente, che non lascia scampo ad un super Turati. Una certezza.

FLOP

Pinamonti voto 5: Fallisce il penalty che avrebbe potuto sbloccare la partita nel cuore del primo tempo, lasciandosi ipnotizzare da Turati. Paga l’errore dal punto di vista emotivo.

Sabelli voto 5,5: Meno partecipe dell'omologo Martin, ma più attento alla fase difensiva. Non sempre contiene Kyriakopoulos.

Top e flop del Monza

TOP

Turati voto 7: Alla mezzora del primo tempo, sale in cattedra e neutralizza il tentativo dal dischetto di Pinamonti, deviando lateralmente il destro del centravanti rossoblù.

Izzo voto 6,5: Con le buone e con le cattive, porta a casa il duello con Pinamonti, facendosi rispettare nell'area di rigore brianzola.

FLOP