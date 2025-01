Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita. Arrivederci al prossimo turno di Serie A!22:49

90'+4' TRIPLICE FISCHIO ALLO STADIO LUIGI FERRARIS!! Genoa-Monza 2-022:41

90'+4' E' ancora proiettato in avanti il Genoa. Ci prova Ekhator ma il tiro viene murato per errore da Ekuban.22:40

90'+2' GENOA VICINO AL 3-0! Punizione a ridosso della bandireina per il Genoa. Martin mette una palla a centro area dove De Winter è ancora abbandonato a se stesso. Colpo di testa centrale che Turati devia sopra la traversa.22:39

90' 4 minuti di recupero.22:37

87' Ekuban ci prova dalla distanza. Palla potente ma a lato.22:33

86' Inoltre esce Fabio Miretti e fa il suo ingresso in campo Vitinha.22:32

86' Doppia sostituzione per il Grifone. Morten Thorsby esce dal campo ed entra Jeff Ekhator.22:32

84' GOL!! GENOA-Monza 2-0!! Ingenuità di Petagna e Dany Mota che indecisi si fanno scippare palla da Ekuban. Palla allargata su Cornet che crossa di prima intenzione trovando il colpo di testa vincente di Vàsquez che sigla il suo primo gol in questo campionato!



82' Dopo una serie di finte Cornet lascia partire un cross sul secondo palo. Ekuban tenta con coraggio una rovesciata trovando la deviazione della difesa avversaria. Calcio d'angolo.22:29

80' Miretti prende palla sull'out di sinistra e punta la difesa brianzola entrando in area. Palla spostata sul destro e conclusione ben al di fuori dallo specchio.22:27

78' Cross dalla destra per Petagna. Allontana di testa De Winter.22:24

77' Vieira sostituisce il terminale offensivo. Esce, tra gli applausi del Ferraris, Andrea Pinamonti ed entra Caleb Ekuban.22:23

74' Quarto cambio per Bocchetti che schiera un'altra punta. Esordio per Stefan Leković che prende il posto di Danilo D'Ambrosio.22:20

72' Altro lavoro prezioso di Pinamonti che viene incontro, difende palla e apre sulla destra. Cross sballato di Cornet che si spegne in rimessa laterale.22:19

71' Miretti tenta la conclusione di prima intenzione dai 16 metri. Palla alta sopra la traversa. Gioco fermo per un fallo precedente di Thosrby.22:18

68' Esce Gianluca Caprari ed inizia la partita di Samuele Vignato.22:15

68' Doppio cambio per Bocchetti. Esce Daniel Maldini ed entra Andrea Petagna.22:14

64' Bocchetti sta preparando la carta Petagna per dare più peso in attacco e tentare di riprendere la partita.22:13

62' Ammonito Alessandro Bianco per proteste.22:11

61' GOL!! GENOA-Monza 1-0!! Cade il muro del Monza! Sugli sviluppi del calcio di punizione Martin calcia verso il secondo palo dove arriva De Winter, lasciato completamente solo, ad insaccare di testa.



60' Punizione da posizione molto interessante per il Genoa. Ingenuità di Izzo che frana addosso a Masini.22:06

57' DOPPIA OCCASIONE PER IL GENOA! Inserimento perfetto di Thorsby che entra in area e calcia a incrociare trovando la risposta di Turati. Sulla respinta arriva Cornet(in fuorigioco) che calcia a botta sicura trovando una parata sensazionale del portiere del Monza.22:05

55' Muove le prime pedine Vieira. Lior Kassa esce dal campo per lasciare spazio all'esordio di Maxwel Cornet.22:02

53' Angolo per il Monza. Caprari cerca il primo palo dove arriva D'Ambrosio di testa. La palla arriva comoda tra le braccia di Leali.22:00

52' Pereira imbuca per Dany Mota che mette una palla forte a centro area. Caprari arriva per primo sul pallone ma non riesce a deviare verso la porta.21:58

48' Altra grande giocata di Pinamonti che viene incontro e smista una gran palla per Thorsby. Carboni interviene in scivolata e mette in calcio d'angolo.21:54

47' Caprari entra in area e tenta un tunnel per saltare l'avversario. Il Genoa si rifugia in corner.21:53

46' INIZIA FORTE IL GENOA! Pinamonti crossa sul secondo palo dalla destra. Gran inserimento di Miretti che di testa colpisce la traversa!21:56

46' Cambio all'intervallo per Bocchetti. Esce dal campo Giorgos Kyriakopoulos, ammonito nel corso del primo tempo ed entra Dany Mota Carvalho.21:51

46' SI RIPARTE! Possesso gestito dal Monza.21:51

Ri-scendono in campo le squadre in vista del secondo tempo.21:49

Vi aspettiamo tra pochissimo per seguire assieme la ripresa di questa partita.21:37

La prima frazione di gioco termina a reti inviolate. Le squadre si sono affrontate a tutto campo con il Genoa che ha costruito di più rispetto agli avversari. Il grande protagonista di questi primi 45 minuti è Turati che al 31° ipnotizza Pinamonti parandogli un calcio di rigore.21:36

45'+3' FINISCE IL PRIMO TEMPO. Genoa-Monza 0-021:34

45'+1' Tunnel delizioso di Caprari su Sabelli che lascia passare il pallone ma non il giocatore. Calcio di punizione dalla trequarti per il Monza.21:33

45' 3 minuti di recupero.21:48

45' Prima sostituzione per Bocchetti prima della fine del primo tempo. Esce Akpa Akpro ed entra Alessandro Bianco.21:31

43' Fallo di Akpa Akpro che in ritardo colpisce la caviglia di Masini. Ammonito.21:29

42' Ritmo partita calato drasticamente in queste ultime battute del primo tempo.21:28

38' Azione confusa al centro dell'area brianzola a seguito del corner. Disimpegno complicato del Monza che ora sembra in difficoltà nell'arginare la manovra offensiva del Genoa.21:25

37' OCCASIONE GENOA! Contropiede fulmineo che lancia Miretti in profondità. Entra in area di rigore l'ex-Juve e al momento del tiro Izzo si immola per devare la palla sopra la traversa.21:24

36' Si fa rivedere in avanti il Monza. Kyriakopoulos scende sulla fascia sinistra e il suo tentativo di cross viene contrastato in rimessa laterale da Sabelli.21:22

32' Scontro aereo violento tra Akpa Akpro e Masini nell'area di rigore del Monza. Doveri non reputa il contatto falloso ma ferma il gioco per permettere i soccorsi a Masini che sembra aver avuto la peggio.21:19

31' SBAGLIA PINAMONTI DAGLI 11 METRI! Palla incrociata ma non troppo angolata. Turati balza sulla sua destra e respinge a mezz'altezza!21:17

30' Ammonito Giorgos Kyriakopoulos in occasione del fallo da rigore su Vàsquez.21:16

29' CALCIO DI RIGORE PER IL GENOA! Vàsquez sfila davanti a Kyriakopoulos che lo trattiene con entrambe le mani. Nessun dubbio per Doveri.21:16

28' OCCASIONE GENOA! Prima chiara occasione da gol per il Grifone con Pinamonti che di testa impegna Turati colpendo centrale. Si rifugia in angolo il portiere del Monza.21:20

27' Miretti conquista un calcio di punizione da ottima posizione. Batte Martin sul secondo palo trovando la sponda di Thorsby per De Winter che da fuori area calcia alto.21:14

25' Doppia chanche per il Genoa prima con Miretti e poi con Martin. Entrambe le conclusioni murate dalla difesa brianzola.21:12

23' Duello tra Izzo e Pinamonti con il primo che di mestiere conquista calcio di punizione per il Monza.21:09

21' De Winter colpisce di testa e Kyriakopoulos gli mura la conclusione. Tutto inutile per la posizione di fuorigioco del difensore del Genoa.21:07

20' Thorsby manda in profondità Masini. Trattenuta di Gianluca Caprari che gli vale il primo cartellino giallo del match.21:06

18' Palla morbida di Urbanski per Caprari che appoggia all'indietro per Ciurria. Tacco impreciso dell'esterno del Monza e palla riconquistata dal Grifone.21:05

16' OCCASIONE MONZA!! Che azione del Monza! Manovra corale dei brianzoli che liberano Kyriakopulos alla conclusione di mancino a incrociare. La palla, leggermente deviata, esce di pochissimo a lato. 21:02

14' Bel cross per Caprari sul secondo palo che per un soffio non arriva sul pallone.21:00

12' Entrambe le squadre muovono palla a terra alla ricerca di spazi nonostante le condizioni proibitive del terreno di gioco.20:59

9' Appoggio sbagliato da parte di Pinamonti che interrompe la manovra del Genoa spedendo palla in rimessa laterale.20:55

6' Calcio di punizione fischiato in attacco al Genoa. Pereira allontana una palla pericolosa e viene arpionato nel mentre.20:53

5' Primo angolo anche per il Genoa. Il tentativo di cross di Pinamonti viene deviato da Izzo.20:51

3' Ottimo disimpegno del Monza che esce fraseggiando ed eludendo la pressione alta del Genoa. Ciurria lanciato in fascia viene arginato in calcio d'angolo.20:49

INIZIA LA PARTITA! Prima palla mossa dal Genoa.21:51

Una pioggia piuttosto intensa sta cadendo sul terreno di gioco da tutto il pomeriggio. Doveri ha effettuato un sopralluogo alle 19 e ha dato l'ok per l'agibilità del campo.20:43

Le scelte di Bocchetti. Turnover più ampio tra le fila dei brianzoli con Bocchetti che ha perso Djuric (andato al Parma) e affida il reparto offensivo a Ciurria, Maldini e Caprari. Con Bianco e Bondo(infortunato) fuori a centrocampo si schierano Urbanski e Akpa Akpro.20:44

Le scelte di Vieira. Il tecnico francese conferma in blocco la formazione schierata nella sconfitta subita a Roma sostituendo di fatto solo gli infortunati Bani e Zanoli con Sabelli e Kassa.20:17

A disposizione Monza. Pizzignacco, Mazza, Petagna, Valoti, Vignato, Mota, Colombo, Maric, Postiglione, Martins, Bianco, Forson, Lekovic, Sensi.20:13

A disposizione Genoa. Sommariva, Stolz, Ekuban, Venturino, Bohinen, Junior Messias, Ekhator, Pereiro, Matturro, Cornet, Badelj, Norton-Cuffy, Vitinha.20:09

FORMAZIONE UFFICIALE MONZA (4-4-2). Turati; Kyriakopoulos, Carboni, Izzo, D'Ambrosio; Ciurria, Akpa Akpro, Urbanski, Pereira; Caprari, Maldini.20:48

FORMAZIONE UFFICIALE GENOA (4-2-3-1). Leali; Martin, Vàsquez, De Winter; Sabelli; Masini, Frendrup; Miretti, Thorsby, Kassa; Pinamonti.20:44

INDISPONIBILI MONZA. E' abbastanza lunga la lista degli indisponibili dei biancorossi. Non faranno parte della sfida Pablo Marì, Caldirola, Birindelli, Bondo, Gagliardini e Pessina. Carboni e Bianco sono i 2 diffidati.19:37

INDISPONIBILI GENOA. Viera dovrà rinunciare agli infortunati Bani, Zanoli e i lungodegenti Malinovskyi e Ahanor.2 diffidati nella rosa del Grifone: De Winter e Martin.19:35

Sarà Daniele Doveri della sezione di Roma 1 a dirigere la partita.Ad affiancare Doveri ci saranno gli assistenti Alessandro Giallatini e Valerio Colarossi, entrambi appartenenti alla sezione di Roma 2. Il ruolo di quarto ufficiale sarà invece ricoperto da Valerio Crezzini, della sezione di Siena.Per quanto riguarda la sala VAR, il responsabile sarà Valerio Marini di Roma 1, mentre l’AVAR sarà Michael Fabbri di Ravenna.19:33

I PRECEDENTI. Genoa e Monza si sono già affrontati in cinquanta occasioni tra Serie A, Serie B, Serie C1 e Coppa Italia.Il bilancio generale è favorevole al Grfione che si è imposto per 27 volte. 16 sono stati invece i pareggi e 7 le vittore dei brianzoli. 19:29

Solo 3 punti ottenuti dal Monza nelle ultime 7 di Serie A. Dopo aver sconfitto la Fiorentina, i ragazzi di Bocchetti sono incappati nella sconfitta a Bologna nonostante la partita fosse stata sbloccata proprio dal Monza al 4' minuto grazie alla rete di Daniel Maldini. Ultimo posto in solitaria in virtù dei soli 13 punti ottenuti.19:21

Entrambe le squadre sono reduci da una sconfitta esterna con il risultato di 3-1. Il Grifone ha perso contro la Roma di Claudio Ranieri dopo una serie di 3 risultati utili consecutivi e ora si trova al 12° posto in classifica grazie ai 23 punti maturati fin'ora.19:17

Ci troviamo allo Stadio Luigi Ferrari in Marassi! Il Genoa di Patrtrick Vieira ospita il Monza di Salvatore Bocchetti.20:15

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Genoa e Monza, gara valida per la 22a giornata di Serie A.19:11

