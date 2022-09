La moviola di Milan-Inter, focus sul mancato rosso per Theo Hernandez

04-09-2022 08:22

Come ha arbitrato Daniele Chiffi nel derby di San Siro? La prova del fischietto patavino è stata sufficiente nel complesso, anche se ha avuto il suo bel da fare in una partita nervosa, spettacolare e ricca di capovolgimenti di fronte. Nessun episodio da segnalare sui 5 gol che hanno fissato il risultato finale sul 3-2 per il Milan, tutti regolari ma vanno segnalati i sei ammoniti durante la gara più il tecnico dell’Inter Inzaghi.

Milan-Inter: Chiffi estrae subito i cartellini, alla fine ammonirà sei giocatori

Per far capire l’aria che tirava, Chiffi è stato energico in avvio. I primi due cartellini gialli sono scattati già al 10′ e uno di questi è legato a doppio filo all’unico caso veramente dubbio della stracittadina del Meazza.

Dopo dieci minuti infatti c’è un duello Dumfries-Theo, il terzino del Milan subisce fallo, poi ha qualcosa da dire all’olandese. I due battibeccano faccia a faccia, Chiffi prima li rimprovera platealmente e poi li ammonisce.

Milan-Inter: Chiffi non estrae il secondo giallo per Theo

Una circostanza simile si ripete al 68′, sul 3-2 per i rossoneri: Theo Hernandez – come detto già ammonito – si gira, guarda Dumfries e si mette tra lui ed il pallone, Chiffi non fischia il fallo, resta qualche dubbio.

Milan-Inter: Per Marelli ci poteva stare il rosso a Theo

Ad analizzare alla moviola l’episodio è Luca Marelli. L’esperto di Dazn spiega: “Theo Hernandez superato non si preoccupa del pallone ma di Dumfries. Legittimo che ci possano essere discussioni, perché in caso di fischio ci sarebbe stata l’ammonizione automatica per azione potenzialmente pericolosa. Motivo per cui il VAR è tagliato fuori, anche se si sarebbe trattato di seconda ammonizione”.