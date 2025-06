Inter-River Plate, moviola: due rossi e scena finale da incubo con Dumfries inseguito dagli argentini

La prova dell’arbitro Tantashev a Seattle nella gara del Mondiale per club analizzata ai raggi X, il fischietto uzbeko ha ammonito 6 giocatori

Ilgiz Tantashev, la scelta della Fifa per Inter-River Plate, è stata una designazione poco gradita agli argentini. C’è un precedente che non è stato dimenticato e riguarda la sfida tra la Nazionale Albiceleste Under 23 e la Francia alle Olimpiadi di Parigi 2024. Gara dei quarti di finale, terminata 1-0 per i transalpini, con rissa tanto di rissa al triplice fischio che andò avanti fino al tunnel degli spogliatoi. Per l’uzbeko Tantashev è stata la seconda partita in questo Mondiale per Club, dopo quella tra Fluminense e Borussia Dortmund conclusa con un pareggio senza reti, quattro ammoniti (due per parte) e pochi episodi da moviola. La curiosità è che pur essendo un fischietto asiatico, è affiliato anche alla Uefa e quindi in teoria potrebbe essere designato anche per match di coppe europee.

E’ un arbitro pragmatico a cui piace il dialogo, uno stile che lo porta spesso a situazioni in cui perde il controllo della partita. La sua storia ci dice che quando si verificano questi tipi di eventi, fa fatica a superarli, con decisioni tecniche e disciplinari discutibili, che portano a molte polemiche.

I precedenti tra le due squadre

I nerazzurri non avevano mai incontrato in precedenza il club argentino

L’arbitro ha ammonito 6 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Andrey Tsapenko e Timur Gaynullin con il neozelandese Campbell-Kirk Kawana-Waugh IV uomo, l’arbitro ha ammonito sei giocatori: Montiel (R), Bastoni (I), Carlos Augusto (I), Lanzini (R), Carboni (I), Pezzella (R). Espulsi: Martinez Quarta (R), Montiel (R)

Inter-River Plate, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 22′ primo giallo della partita per Montiel: intervento in ritardo dell’argentino su Acerbi. Al 30′ ammonito Bastoni per un fallo su Mastantuono. Proteste argentine al 48′: Tantashev fischia fallo di Acerbi su Borja, i millonarios reclamano un rigore, ma il direttore di gara non ha dubbi e concede solo la punizione avendo ritenuto la trattenuta del difensoe nerazzurro fuori area. Al 57′ Dumfries dopo uno scambio con Pio, viene trascinato a terra da Acuña, ma il direttore di gara non ravvisa nulla di irregolare.

Al 66′ la svolta: Martinez Quarta entra duramente in ritardo su Mkhitaryan in corsa verso la porta. L’arbitro estrae il rosso. Al 77′ ammoniti Carlos Augusto e Lanzini. All’85’ ammonito il neo-entrato Sebastiano Esposito, che aveva preso il posto del fratello Pio, autore del gol del vantaggio dell’Inter. All’88’ giallo per Pezzella dopo un entrataccia su Esposito.

Al 92′ giallo per Dumfries per proteste. Al 96′ Montiel perde la testa e dopo un vivace botta e risposta con l’arbitro rimedia due gialli e l’espulsione. Dopo il recupero la gara finisce 2-0 per l’Inter ma c’è un brutto episodio dopo il fischio dell’arbitro con Dumfries costretto a dirigersi negli spogliatoi, inseguito da qualche giocatore del River, in particolar modo Armani. I nerazzurri agli ottavi troveranno la Fluminense.