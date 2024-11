Arbitri: Chiffi la scommessa di Rocchi per Milan-Juve, sospeso Mariani dopo rigore all’Inter

Il designatore ferma anche Di Bello e Fabbri, per Napoli-Roma c’è Massa, per Verona-Inter Colombo: mandati a dirigere in B Guida, Doveri e Caputi

Ha avuto due settimane di tempo Rocchi per scegliere gli arbitri della 13esima giornata e non è stato facile: con due big-match in calendario e altri fischietti da mandare in castigo dopo l’ultimo turno, ancora una volta ricco di errori, non c’era molta scelta ma alcune decisioni sono state un po’ una sorpresa, come quella di affidare a Chiffi la partitissima di sabato pomeriggio tra Milan e Juventus.

Chiffi per Milan-Juventus

Il fischietto patavino non sta attraversando un gran momento: prestazioni alterne le sue (in stagione finora aveva diretto Atalanta-Genoa, Milan-Udinese, Genoa-Fiorentina e Venezia-Parma). Al Var con lui ci sarà l’esperto Mazzoleni. Impressionante il ruolino di marcia dei bianconeri con Chiffi arbitro: 12 vittorie, 1 pareggio e una sola sconfitta. Diverso il discorso con i rossoneri: il bilancio è largamente in attivo ma, tornato ad arbitrare il Milan dopo uno stop di 545 giorni, l’arbitro veneto fece infuriare Fonseca nella gara con l’Udinese per una dubbia espulsione a Reijnders.

Fermati Mariani, Di Bello e Fabbri

Restano a casa i tre arbitri più discussi dell’ultimo turno, ovvero Mariani, che diede all’Inter il rigore che mandò Conte su tutte le furie, Di Bello che ha fatto arrabbiare l’Udinese per un mani di Hien non visto con l’Atalanta e Fabbri deludente in Cagliari-Milan. Vanno invece in B due big come Guida (Carrarese-Pisa) e Doveri che non aveva messo a referto il giallo a Retegui (Palermo-Sampdoria), più la Ferrieri Caputi (Spezia-Sud Tirol) fermata per un turno dopo aver fatto male in Inter-Venezia. Ancora a casa Feliciani – bocciato pubblicamente anche ad Open Var per il gol annullato a Mota in Monza-Milan, Marcenaro per la doppia svista sul gol irregolare del Verona sulla Roma e Ayroldi, disastroso in Lazio-Cagliari dove ha fatto infuriare i sardi.

Massa per Napoli-Roma

Per l’altra partitissima di giornata, ovvero Napoli-Roma, la scelta è caduta su Massa che è il n.2 attuale della Can dopo Guida e che è reduce dal buon arbitraggio in Roma-Inter e Venezia-Udinese. Al Var ci sarà Paterna coadiuvato da Fabbri all’Avar. Arbitro di livello anche per Verona-Inter che sarà diretta da Colombo: il fischietto comasco sta tornando a far bene. Stupisce invece la riproposizione di Manganiello per Parma-Atalanta dopo una prova incerta in Roma-Bologna. Chiudono il quadro Sozza per Genoa-Cagliari, Marchetti per Como-Fiorentina, Abisso per Torino-Monza, Rapuano per Lazio-Bologna, Marinelli per Empoli-Udinese e Pairetto per Venezia-Lecce