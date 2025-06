Under 21: arbitro Sozza e il Var Chiffi fanno infuriare la Spagna, maxirissa nel finale con l'Inghilterra

La squadra arbitrale italiana sotto accusa per un rigore concesso e poi revocato, i britannici si sono imposti poi 3-1, espulso il napoletano Marin

In attesa che giochino gli azzurrini di Nunziata contro la Germania stasera, un pezzetto di Italia è stato protagonista ieri del quarto di finale vinto dall’Inghilterra sulla Spagna per 3-1. Se da un lato Guerra, obiettivo di mercato del Milan, ha segnato l’unico gol degli iberici (su rigore) mentre il napoletano Rafa Marin è stato espulso nella maxirissa che si è scatenata nel finale, ad andare sotto accusa è stato l’arbitro Simone Sozza assieme al Var Chiffi.

Pasticcio tra arbitro e Var sul rigore alla Spagna

L’episodio chiave dopo soli 3′, con le due nazionali sullo 0-0. Per un mani in area dell’inglese Cresswell su tiro di Javi Guerra l’arbitro Sozza fischia un rigore per la Spagna ma, richiamato all’on field review da Chiffi al Var, cambia idea dopo aver visto le immagini, revocando il penalty.

Il regolamento e la circolare Uefa

All’inizio della stagione, gli arbitri europei hanno ricevuto una circolare dalla UEFA che sottolineava che un fallo di mano verso il basso non li esentava più dalla sanzione . L’arbitro ha utilizzato questo criterio per assegnare il rigore. Ciò che nessuno ha capito è perché il VAR Chiffi abbia chiamato Sozza al monitor. La UEFA, che ha chiaramente ammesso che era rigore il fallo di mano di Cucurella contro la Germania nell’ultimo Europeo, dovrà ora spiegare il motivo di questa decisione.

Il centrocampista della Real Sociedad, Beñat Turrientes, ha ammesso la confusione dei giocatori riguardo all’accaduto: “Un giorno dicono una cosa sul fallo di mani, il giorno dopo ne dicono un’altra. Alla fine, è andata così. Se l’hanno visto ora al VAR, dev’essere sbagliato. Gli arbitri fanno il loro lavoro al meglio delle loro possibilità. Rispettateli, e questo è tutto “.

La maxirissa finale

Un’azione controversa che avrebbe potuto cambiare le sorti della partita fin dall’inizio, visto che appena dieci minuti dopo l’Inghilterra era in vantaggio per 2-0. La partita finirà 3-1 e si concluderà con accese polemiche, proprio come due anni fa nella finale del 2023. Quasi tutti i giocatori in campo sono stati coinvolti in una maxirissa di cui ha fatto le spese solo Rafa Marin espulso.

L’allenatore dell’Inghilterra Lee Carsley ha commentato così l’episodio: “Ci sono modi migliori per costruire il cameratismo. Cerchi di essere rispettoso con entrambe le parti, ma non è stata una scena bella da vedere”.