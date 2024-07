Romania-Olanda, moviola: dopo un’ora succede di tutto, gol annullato e rete dubbia

La prova di Felix Zwayer all'Allianz Arena di Monaco per gli ottavi di Euro2024, il fischietto tedesco ha ammonito tre giocatori nel corso del match

Quarantadue anni, tedesco, Felix Zwayer, l’arbitro designato per Romania-Olanda, ha debuttato senza infamia e senza lode in Italia-Albania, dove pure commise un errore grave ammonendo Calafiori che era innocente per poi riscattarsi in Turchia-Portogallo. Zwayer è stato coinvolto nello scandalo delle scommesse calcistiche del 2005 riguardante l’allora arbitro Robert Hoyzer. Ha fatto il suo debutto in Bundesliga il 15 agosto 2009. Zwayer viene impiegato come arbitro FIFA dal 2012. Successivamente, è stato classificato dall’UEFA nella categoria degli arbitri più importanti (“Elite”), in stagione ha diretto Brighton-Roma di Europa League, danneggiando i giallorossi. Ha arbitrato anche la finale di Nations League 2022/23 tra Spagna e Croazia. Dal punto di vista dell’atteggiamento in campo è un arbitro autoritario che ricorre il meno possibile ai cartellini e non predilige il dialogo con i calciatori. Altra caratteristica che lo contraddistingue è che tende a evitare l’aiuto del Var. Tecnicamente spesso approssimativo, ma come se l’è cavata ieri il fischietto teutonico?

I precedenti di Zwayer con Romania e Olanda

Due precedenti con gli orange, entrambi conclusisi con la sconfitta dei tulipani, un solo incrocio con la Romania che nella circostanza vinse.

L’arbitro ha ammonito tre giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Lupp e Achmueller con Siebert IV uomo e Dankert al Var, l’arbitro ha ammonito tre giocatori: Marin, Dumfries e Stanciu.

Romania-Olanda, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi. Per un’ora serata tranquilla per l’arbitro. Al 63′ però il primo errore (più che altro dell’assistente): sul secondo gol olandese di Gakpo non si avvede della posizione di fuorigioco del giocatore orange sull’assist di Malen e convalida la rete. Interviene il Var e Zwayer è costretto a tornare sui suoi passi, annullando il gol. Primo giallo al 67’ per Marin (che era anche diffidato) che fa fallo da dietro su Simons. Al 78’ ammonito anche Dumfries per aver perso tempo al momento di battere un fallo laterale. Altro giallo all’81’ per Stanciu che aveva protestato per un fallo concesso all’Olanda per gioco pericoloso di Alibec. All’84’ dubbi sul secondo gol dell’Olanda: la palla dell’assist di Gakpo per il tocco vincente di Malen sembra uscita oltre la linea ma l’occhio elettronico conferma che non ha superato del tutto la riga bianca. Gol buono come è valido il tris firmato ancora da Malen e Romania-Olanda finisce 0-3.