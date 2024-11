Genoa-Fiorentina, moviola: errore fatale al 92’ per l’arbitro dopo il record di gialli

La prova di Daniele Chiffi a Marassi analizzata ai raggi X, il fischietto patavino ha ammonito sei giocatori di cui tre nei primi undici minuti

Daniele Chiffi, la scelta per Genoa-Fiorentina, è nato a Padova il 14 dicembre 1984: ha iniziato ad arbitrare nel 2002 e dopo gli anni di gavetta nelle serie minori raggiunge la Lega Pro nel 2011. Fisico slanciato e forte personalità, lo sport ha sempre fatto parte della sua vita: da ragazzo ha praticato atletica, con una discreta carriera da mezzofondista, specializzato nei 400 e 800 metri. Per lavoro è un ingegnere gestionale. La prima direzione in Serie A di Daniele Chiffi risale all’11 maggio 2014: arbitra Sampdoria-Napoli finita 2-5. Nel gennaio 2023 raggiunge le 80 presenze in Serie A con la sfida Spezia-Lecce, mentre al termine della stagione 2022-23 riceve il premio Giovanni Mauro. In questa stagione finora era stato molto altalenante ma come se l’è cavata ieri a Marassi?

I precedenti di Chiffi con Genoa e Fiorentina

Nelle 11 partite dirette tra Serie A e Serie B da Chiffi il Grifone aveva vinto solo una volta (nella categoria cadetta), con 3 pareggi e ben 7 sconfitte; con la Fiorentina, un po’ meglio ma non troppo: nell’ultima stagione una sola vittoria (Udinese-Fiorentina 0-2 del settembre 2023) e due sconfitte (Bologna-Fiorentina 2-0 e Fiorentina-Juventus 0-1). In totale 12 precedenti, 3 vittorie, 3 pari, 6 sconfitte. Il tutto condito da un solo rigore a favore e ben 6 contro.

L’arbitro ha ammonito 6 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Baccini e Rossi con Collu IV uomo, La Penna al Var e Maggioni all’Avar, l’arbitro ha ammonito sei giocatori: Pinamonti, Richardson, Martinez Quarta, Vogliacco, Vasquez, Matturro.

Genoa-Fiorentina, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Si parte con una raffica di gialli: tre nei primi 11 minuti. Al 2′ ammonito Pinamonti, reo di un intervento in ritardo su Bove. Al 6′ giallo a Richardson per un pestone su Ekhator. Al 10′ proteste anche in area della Fiorentina per un possibile tocco di mano di Dodò, Chiffi lascia correre. All’11’ terzo giallo: è per Martinez Quarta che stende al limite Pinamonti. Al 77’ ammonito Vogliacco per trattenuta su Sottil.

Al 92′ l’episodio chiave: Mandragora abbraccia con veemenza in area Vasquez, che cade. L’arbitro lascia giocare e il Var non interviene poiché non si tratta di un chiaro ed evidente errore da parte di Chiffi. Proteste di Vasquez che viene ammonito. Subito dopo giallo anche per Matturro che ha alzato troppo il piede per contendere il pallone a Martinez Quarta. Dopo 6’ di recupero Genoa-Fiorentina finisce 0-1.