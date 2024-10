Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, arrivederci al prossimo turno di Serie A!20:29

90'+6' TRIPLICE FISCHIO! Fiorentina corsara di misura a Marassi!20:26

90'+3' Ammonito anche Matturro che ha alzato troppo il piede per contendere il pallone a Martinez Quarta20:23

90'+2' Ammonito Vasquez, il difensore del Genoa viene punito per proteste20:23

90'+2' Ikonè sbaglia tutto, avrebbe potuto involarsi in tre contro uno ma preferisce provare a sorprendere Leali da centrocampo. Tiro debole e fuori dallo specchio20:22

90'+1' MIRACOLO DI DE GEA! Stacco su punizione di Vasquez, il portiere della Fiorentina vola a deviare il pallone in corner!20:21

90' Cinque minuti di recupero20:20

89' Lancio in profondità per Ikoné che si ritrova solo davanti a Leali, Chiffi però ravvisa un fallo in attacco dell'esterno viola20:20

87' COSA STAVA PER FARE MASINI! Il giovanissimo neo entrato del Genoa si coordina splendidamente in rovesciata mandando la sfera di poco a lato!20:18

86' Genoa a trazione anteriore alla ricerca del gol del pareggio20:16

84' SALVA TUTTO DODO! Punizione Genoa, sponda di Maturro e anticipo decisivo dell'esterno viola su Pinamonti e Vogliacco!20:14

83' Quinto cambio nell Fiorentina: esce Sottil, entra Biraghi20:13

83' Quarto cambio nella Fiorentina: esce Beltran, entra Rubino20:13

81' PINAMONTI! Stop di petto e tiro al volo (sporcato) da fuori area, blocca in due tempi De Gea20:11

79' Quarto cambio nel Genoa: esce Thorsby, entra Gastón Pereiro 20:09

79' Terzo cambio nel Genoa: esce Sabelli, entra Zanoli20:08

77' Trattenuta di Vogliacco su Sottil, cartellino giallo per il difensore rossoblù20:07

75' REAZIONE IMMEDIATA DEL GENOA! Tiro dal limite di Pinamonti e riflesso felino di De Gea che si abbassa sulla sua destra e toglie la palla dall'angolino!20:05

74' Terzo cambio nella Fiorentina: esce Bove, entra Mandragora20:04

74' Secondo cambio nella Fiorentina: esce Colpani, entra Ikoné20:03

72' GOL! Genoa-FIORENTINA 0-1! Gol di Gosens! Cross al centro di Beltran, Gosens si inserisce e, dopo aver vinto un rimpallo, buca Leali per il gol che sblocca il match!



Guarda la scheda del giocatore Robin Gosens20:03

71' Secondo cambio nel Genoa: esce Ekhator, entra Masini20:01

71' Primo cambio nel Genoa: esce Badelj, entra Miretti20:00

69' Genoa in avanti! Un rimpallo favorisce sulla sinistra Martin, il suo diagonale viene sporcato da Dodo e termina sul fondo19:59

67' Copione della gara non troppo diverso da quello del primo tempo, poche emozioni a Marassi19:57

65' Sbaglia tutto Sottil che si trova completamente libero sulla sinistra ma il suo cross al centro è mal calibrato19:55

63' Primo cambio nella Fiorentina: esce Richardson, entra Adli19:52

62' Conclusione di Dodo che ha raccolto un cross troppo lingo di Sottil, tiro ribattuto in corner19:52

58' Contatto a palla lontana tra Sottil e Sabelli, fischia fallo in attacco Chiffi19:48

56' Cross basso velenoso di Dodo, Badelj anticipa all'ultimo Beltran19:46

54' Pinamonti, servito spalle alla porta da Badelj, prova a girarsi rapidamente e concludere. Si oppone con il corpo Ranieri19:44

52' Colpani raccoglie al limite dell'area un pallone respinto dalla difesa del Genoa, l'ex Monza prova il tiro a giro ma calcia debolmente. Blocca Leali19:42

49' EKHATOR! Disattento Quarta in copertura, il giovanissimo attaccante rossoblù gli sfila alle spalle e conclude da posizione defilata mancando lo specchio!19:39

46' Subito al tiro Beltran che prova a sorprendere Leali dal limite, intervento in scivolata a liberare di Frendrup19:36

46' SI RIPARTE! Inizia il secondo tempo di Genoa-Fiorentina!19:35

Non certo un primo tempo da ricordare quello di Marassi. Meglio il Genoa in avvio che prova a rendersi pericoloso (la chance più grande è un diagonale di Sabelli a lato di poco), cresce alla distanza la Fiorentina nonostante non riesca a creare grossi grattacapi alla difesa rossoblù. Tre gialli, tutti nei primi undici minuti, fino a qui. Poche emozioni, ce ne auguriamo di più nei secondi 45 minuti19:20

45'+2' FINE PRIMO TEMPO! Genoa e Fiorentina vanno al riposo sullo 0-0!19:18

45' Due minuti di recupero19:16

43' Fase di stallo in questo momento, nessuna delle due squadre riesce a trovare il varco giusto per colpire19:15

39' Richardson! Non trova spazi e allora va alla conclusione da fuori area, respinge Leali19:10

37' Sottil va via a Sabelli sulla sinistra, il suo cross è però troppo potente e si perde in fallo laterale sul lato opposto19:08

36' Avanza sulla destra Dodo, converge verso il centro e prova il sinistro a giro. Parata semplice per Leali19:07

33' Riprende il gioco, rientra anche Bove che sembra poter continuare la gara19:04

32' Cade male Bove dopo uno scontro aereo, staff medico viola in campo19:03

30' Sottil riceve sulla sinistra e si accentra trovando spazio per il tiro, Vasquez devia in corner19:01

26' Buon lavoro spalle alla porta di Ekhator che decide di mettersi in proprio e concludere in girata verso la porta. Pallone che sfila sul fondo alla sinistra della porta difesa da De Gea18:58

23' GENOA PERICOLOSO! Cross dalla corsia mancina, Pinamonti manca l'impatto con il pallone che arriva sui piedi di Sabelli sul secondo palo. L'esterno genoano conclude in diagonale mandando fuori di poco!18:54

20' Verticalizzazione di Bove per Beltran, il quale cerca la sponda per Kouamè trovando solo la puntuale uscita di Leali18:51

19' Guadagna campo adesso la squadra di Palladino dopo un primo quarto d'ora in cui ha faticato a mantenere il possesso18:50

15' Prova ad accendersi anche la Fiorentina, iniziativa di Colpani che prova il sinistro dal limite trovando l'oppisizione del muro rossoblù18:47

14' Buona combinazione del Genoa, Frendrup viene liberato in campo aperto facendosi però recuperare dalla difesa viola18:45

12' MARTIN! Va direttamente in porta con il mancino, la sfera però non si abbassa e sorvola la traversa18:43

11' Ammonito Martínez Quarta! Intervento in ritardo su Pinamonti al limite dell'area, ghiotta occasione ora per il Genoa18:42

7' OCCASIONE GENOA! Sugli sviluppi di un calcio di punizione sponda di Vasquez al centro, il pallone dopo una carambola diventa buono per Maturro che colpisce in allungo trovando la presa sicura di De Gea!18:39

6' Ammonito Richardson, step on foot su Ekhator. Un giallo per parte già dopo sei minuti18:37

5' Ekhator cerca Thorsby in profondità, segnalato fuorigioco18:37

2' Arriva subito un giallo, ammonito Pinamonti per un fallo su Bove18:33

SI PARTE! È iniziata Genoa-Fiorentina, il primo possesso è dei viola!18:31

Squadre in campo al Ferraris! Quasi tutto pronto per il fischio d'inizio!18:27

Le scelte di Palladino: assenza dell'ultimo minuto per Moise Kean che, dopo la doppietta con la Roma, non è partito per Genova al pari dell'ex Gudmundsson, ai box da un paio di settimane. In attacco allora fiducia a Kouamè con Beltran a supporto e Colpani e Sottil sugli esterni. Riposo per Cataldi in mediana, c'è Richardson con Bove, mentre in difesa straordinari per Dodo e Gosens. Al centro della retroguardia torna dal 1' Martinez Quarta, confermato Ranieri. De Gea in porta.17:50

Le scelte di Gilardino: emergenza totale in casa rossoblù. Ancora Leali tra i pali in attesa del recupero di Gollini, mentre manca ancora De Winter nella difesa composta da Sabelli, Vogliacco, Vasquez e Maturro. Ai box i soliti noti Messias, Malinovskyi, Ekuban e Vitinha, a centrocampo Gilardino sceglie Badelj e Frendrup al centro con Martin a sinistra Thorsby adattato a destra. Davanti chance dal 1' per il giovane Ekhator in coppia con Pinamonti17:57

FORMAZIONE UFFICIALE FIORENTINA: i viola rispondono con un 4-2-3-1: De Gea - Dodo, Ranieri, M.Quarta, Gosens - Bove, Richardson - Colpani, Beltran, Sottil - Kouamè17:51

FORMAZIONE UFFICIALE GENOA: i padroni di casa si schierano con un4-4-2: Leali - Sabelli, Vogliacco, Vasquez, Maturro - Thorsby, Badelj, Frendrup, Martin - Ekhator, Pinamonti17:58

Sarà Daniele Chiffi a dirigere la gara che tra poco inizierà a Marassi. Per il fischietto padovano si tratta della 100esima direzione in Serie A. I suoi assistenti saranno Baccini e Rossi, mentre il quarto ufficiale è Collu. La Penna e Maggioni gli addetti al Var17:39

Dopo un avvio in chiaroscuro si è invece risollevata la Fiorentina di Palladino, fresca della netta vittoria per 5-1 ottenuta domenica sera contro la Roma. I viola sono reduci da quattro vittorie nelle ultime cinque partite, e hanno realizzato ben 13 reti nelle ultime tre17:37

Situazione complicata quella del Genoa, che arriva all'impegno casalingo contro la Fiorentina a secco di vittorie addirittura dallo scorso 24 agosto. In quell'occasione, contro il Monza, i rossoblù hanno ottenuto quello che fino ad ora è l'unico successo stagionale, da lì in poi sono arrivate cinque sconfitte e due pareggi17:36

Benvenuti alla diretta di Genoa-Fiorentina, gara valida per la decima giornata del campionato di Serie A!17:33