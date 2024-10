Genoa-Fiorentina 0-1 pagelle: il gol di Gosens vale il sorpasso sulla Juventus. Super De Gea, Gilardino affondato

L'ex esterno dell'Atalanta regala ai viola la sesta vittoria di fila e mette nei guai Gilardino. Clean sheet per il portiere spagnolo

Il gol di Robin Gosens e le parate di David De Gea regalano una vittoria importantissima alla Fiorentina di Raffaele Palladino (la sesta di fila tra campionato e coppe), che supera di misura il Genoa di Alberto Gilardino ed espugna Marassi, nella sfida valida per la 10a giornata del campionato di Serie A. Qui di seguito top e flop del match del “Ferraris”.

Genoa-Fiorentina 0-1: Gosens regala la vittoria a Palladino

Partita ad alta tensione a Marassi. Primo tempo che si chiude senza particolari emozioni, complice l’atteggiamento ultradifensivo del Genoa di Alberto Gilardino, condizionato dai tre gol incassati all’Olimpico di Roma contro la Lazio e da un avvio di campionato non all’altezza delle aspettative. La Fiorentina fa la partita, ma gli uomini di Palladino non riescono a scardinare il muro eretto dal Grifone, complice una lunga serie di errori tecnici.

Nella ripresa, non cambia la musica. Il Genoa resta aggressivo, ma la Fiorentina tiene botta e al 74′ rompe l’equilibrio: è Robin Gosens il match winner di serata. L’esterno mancino tedesco, con uno degli inserimenti che hanno ricordato il suo periodo atalantino, attacca il cuore dell’area di rigore e finalizza in due tempi il traversone di Beltran, sempre mobile sul fronte offensivo gigliato. Nel finale, reattivo anche David De Gea, super sulla conclusione improvvisa di Pinamonti e sul colpo di testa di Vasquez.

La Fiorentina lascia il Genoa in coda alla classifica e aggancia l’Atalanta a quota 19, scavalcando la Juventus di Thiago Motta. Abbracci e sorrisi per la viola, mentre il Grifone è costretto a leccarsi nuovamente le ferite, in attesa dell’esordio di Mario Balotelli.

Top e Flop del Genoa

TOP

Leali voto 6,5: Non è chiamato a particolari interventi, ma è attento a respingere gli attacchi viola nei primi 45 minuti. Nella ripresa, non può nulla sulla zampata vincente di Gosens.

voto 6,5: Non è chiamato a particolari interventi, ma è attento a respingere gli attacchi viola nei primi 45 minuti. Nella ripresa, non può nulla sulla zampata vincente di Gosens. Thorsby voto 6,5: Buona prova dell’ex Samp, che conferisce equilibrio e sostanza alla mediana rossoblù. Bravo a raddoppiare anche su Sottil e ad aiutare Sabelli in diverse occasioni.

voto 6,5: Buona prova dell’ex Samp, che conferisce equilibrio e sostanza alla mediana rossoblù. Bravo a raddoppiare anche su Sottil e ad aiutare Sabelli in diverse occasioni. Martin voto 6: Spinge con discreta continuità sull’out mancino, mandando in crisi Dodò. Cresce alla distanza.

FLOP

Sabelli voto 5,5: Soffre le sortite offensive di Sottil, facendosi saltare in maniera sistematica. Per sua fortuna, Sottil non è in serata dal punto di vista realizzativo.

voto 5,5: Soffre le sortite offensive di Sottil, facendosi saltare in maniera sistematica. Per sua fortuna, Sottil non è in serata dal punto di vista realizzativo. Ekhator voto 5: Ci prova, ma con scarsi risultati. Risulta grezzo sotto il profilo tecnico, manca il feeling con Pinamonti.

voto 5: Ci prova, ma con scarsi risultati. Risulta grezzo sotto il profilo tecnico, manca il feeling con Pinamonti. Vogliacco voto 5: Non si discute l’impegno, ma arriva in ritardo in più di una circostanza, pagando la differenza di passo con il solito Sottil.

Top e Flop della Fiorentina

TOP

Gosens voto 7: Match winner di serata. Va premiato più per la cattiveria con cui attacca il cross di Beltran che per il sinistro vincente, a pochi passi da Leali.

voto 7: Match winner di serata. Va premiato più per la cattiveria con cui attacca il cross di Beltran che per il sinistro vincente, a pochi passi da Leali. De Gea voto 7: Inoperoso nella prima ora di gioco, ma decisivo nel finale su Pinamonti e Vasquez. Portiere fenomenale, definitivamente ritrovato.

voto 7: Inoperoso nella prima ora di gioco, ma decisivo nel finale su Pinamonti e Vasquez. Portiere fenomenale, definitivamente ritrovato. Dodò voto 6,5: Il salvataggio nel finale gli vale una sufficienza piena e un “cinque” di tutti i compagni.

FLOP