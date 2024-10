Le scelte di Gilardino: emergenza totale in casa rossoblù. Ancora Leali tra i pali in attesa del recupero di Gollini, mentre manca ancora De Winter nella difesa composta da Sabelli, Vogliacco, Vasquez e Maturro. Ai box i soliti noti Messias, Malinovskyi, Ekuban e Vitinha, a centrocampo Gilardino sceglie Badelj e Frendrup al centro con Martin a sinistra Thorsby adattato a destra. Davanti chance dal 1' per il giovane Ekhator in coppia con Pinamonti17:57

Le scelte di Palladino: assenza dell'ultimo minuto per Moise Kean che, dopo la doppietta con la Roma, non è partito per Genova al pari dell'ex Gudmundsson, ai box da un paio di settimane. In attacco allora fiducia a Kouamè con Beltran a supporto e Colpani e Sottil sugli esterni. Riposo per Cataldi in mediana, c'è Richardson con Bove, mentre in difesa straordinari per Dodo e Gosens. Al centro della retroguardia torna dal 1' Martinez Quarta, confermato Ranieri. De Gea in porta.17:50