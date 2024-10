Serie A, Giudice Sportivo: Verona in emergenza contro la Roma, multe per Napoli e Inter

L’Hellas il club più penalizzato dai provvedimenti disciplinari della 10a giornata: nel prossimo turno dovrà fare a meno di Belahyane e Tchatchoua, espulsi contro il Lecce

La 10a giornata ha visto gli arbitri sventolare quattro cartellini rossi sui vari terreni di gioco della serie A: il giudice sportivo ha confermato le squalifiche per tutti i giocatori espulsi, a partire dal duo Belahyane–Tchatchoua del Verona, che dunque sarà in emergenza contro la Roma. Inter e Napoli tra le società multate.

Verona: il giudice sportivo ferma Belahyane e Tchatchoua

Sarà un Verona in emergenza quello che domenica ospiterà la Roma al Bentegodi nella prossima giornata di serie A. Nei provvedimenti disciplinari del giudice sportivo Gerardo Mastrandrea relativi alla 10a giornata figurano infatti le squalifiche per un un turno di due elementi chiave dell’Hellas, ovvero il centrocampista Reda Belahyane e l’esterno destro Jackson Tchatchoua, entrambi espulsi nel corso della partita persa dai gialloblù a Lecce nella giornata di martedì.

Giudice Sportivo: gli squalificati per l’11a giornata di serie A

Complessivamente sono quattro i giocatori squalificati in serie A per l’11a giornata: ai veronesi Belahyane e Tchatchoua si aggiungono infatti il difensore georgiano dell’Empoli Saba Goglichidze, che ha rimediato un cartellino rosso diretto nel match perso dai toscani contro l’Inter, e Isaa Touré, difensore dell’Udinese, espulso nella gara persa dai friulani in casa del Venezia. Per tutti il giudice sportivo ha previsto un turno di stop.

Giudice Sportivo: multate Napoli e Inter

I provvedimenti disciplinari relativi alla 10a giornata prevedono anche multe per diverse società relative al comportamento scorretto dei tifosi. L’ammenda più alta è per il Napoli, sanzionato per 6mila euro a causa del lancio di un fumogeno nel settore dei tifosi del Milan effettuato dai tifosi partenopei presenti al Meazza. Per motivi simili sono stati sanzionati il Venezia (5mila euro) e l’Udinese (4mila euro), mentre il Verona è stato multato di 3mila euro per i cori offensivi intonati dai propri tifosi. Lecce e l’Inter sono invece state entrambe sanzionate per la somma di 1.500 euro per il lancio in campo di fumogeni da parte dei tifosi.