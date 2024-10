Lecce-Verona 1-0, top&flop: Dorgu imprendibile, Gaspar insuperabile, Belahyane senza attenuanti

I salentini tornano al successo grazie ad un gol del danese, al quale ne annullano prima due: i veneti non riescono a rendersi pericolosi e chiudono in nove uomini

E al terzo realizzò. Patrick Dorgu stava per stabilire un record, con tre gol annullati nella stessa partita. Al 51′ il cross da sinistra di Banda lo ha trovato sul secondo palo, ma il movimento di Coulibaly ha instillato il dubbio nella squadra arbitrale. Dubbio che il Var ha provveduto a dissipare, togliendo il singolare “record” all’esterno mancino ma regalando il gol della vittoria per il Lecce.

Il Lecce torna al successo

I pugliesi tornano così al successo dopo quattro sconfitte consecutive e due pareggi, con i tre punti mancavano da quasi due mesi. Con 8 punti agganciano momentaneamente al terzultimo posto Parma e Monza. Per il Verona, che resta a 9, si tratta invece del terzo ko consecutivo: gli scaligeri sono rimasti in 10 dal 40′ per il cartellino rosso a Tchatchoua e addirittura in 9 dall’83 per l’espulsione di Belahyane.

Rivivi qui le emozioni di Lecce-Verona

Dorgu e la maledizione del fuorigioco

I padroni di casa partono bene ma non riescono a concretizzare la loro superiorità. Al 21′ e al 35′ le due reti annullate a Dorgu: prima per una spinta del trequartista danese, la seconda per un fuorigioco. Al 40′ gli ospiti restano in dieci per l’espulsione di Tchatchoua per un fallo sullo scatenato Dorgu lanciato a rete. Poi nel secondo tempo i salentini sbloccano il match con il solito Dorgu che può finalmente esultare dopo un iniziale annullamento.

Il Verona in nove uomini

Il Verona non riesce a reagire perché rimane addirittura in nove uomini per l’espulsione di Belahyane. Il centrocampista marocchino prende il cartellino giallo per un fallo, protesta in maniera vibrante e l’arbitro non lo perdona ammonendolo di nuovo e ponendo fine alla sua partita. Finale di grande tensione e paura al Via del Mare, il Lecce sbaglia il 2-0 ma riesce a portare a casa un successo di fondamentale importanza.

Top&Flop Lecce

Dorgu 7,5 – Palma del migliore in campo inevitabilmente a lui: imprendibile, ne deve segnare tre perché ne venga convalidato uno. Inoltre provoca l’espulsione di Tchatchoua

– Palma del migliore in campo inevitabilmente a lui: imprendibile, ne deve segnare tre perché ne venga convalidato uno. Inoltre provoca l’espulsione di Tchatchoua Gaspar 7 – Peccato per quel palo: è insuperabile nel gioco aereo, chiusure rischiose ma sempre puntuali

– Peccato per quel palo: è insuperabile nel gioco aereo, chiusure rischiose ma sempre puntuali Ramadani 6,5 – In mezzo comanda lui: gestisce il traffico, anche nei momenti più affollati, senza perdere mai la calma.

– In mezzo comanda lui: gestisce il traffico, anche nei momenti più affollati, senza perdere mai la calma. Krstovic 5,5 – Il gol gli manca e si vede: si sbatte tanto, ma conclude poco e male

– Il gol gli manca e si vede: si sbatte tanto, ma conclude poco e male Rafia 5,5 – Gioca quasi da trequartista, ma quando la palla arriva a lui la manovra leccese rallenta inesorabilmente, e non accende mai il gioco

Top&Flop Verona