Milan, piena fiducia a Fonseca: e spuntano i nomi di Berardi, Frendrup e Dorgu

La società rossonera crede nel lavoro del tecnico portoghese nonostante le ultime sconfitte e si prepara a rinforzare la rosa: anche Skov Olsen, Lang e Sarr tra i profili seguiti

Vero che la sconfitta di Firenze e quelle di Champions hanno lasciato il segno, ma si tratta di una ferita che può essere ancora sanata, perché si tratta ancora di un Milan giovane, in costruzione. Ed in questo caso anche il tritatutto del calcio moderno conosce un po’ di pietà.

Milan, piena fiducia in Fonseca

Tradotto: la società rossonera ha (ancora) fiducia in Paulo Fonseca, che verrà lasciato lavorare con calma. Eppure, la prossima partita contro l’Udinese riveste se non tutti i crismi dell’ultima spiaggia, almeno quelli della penultima. I massimi dirigenti rossoneri sono ancora convinti che l’ex Lille sia l’uomo giusto per cambiare faccia alla squadra dopo la rivoluzione estiva. Il lavoro iniziato da tre mesi è stato apprezzato soprattutto in termini di gioco: fino infatti hanno pesato molto gli errori dei singoli o certi atteggiamenti non esattamente esemplari.

Milan, giocatori sotto accusa

Come ad esempio il caos dei due rigori “espropriati” da Theo e Abraham a Pulisic, il clamoroso errore di Tomori che su un rinvio di De Gea ha spianato la strada al 2-1 della Viola. Sullo sfondo di una squadra che ha offerto una prestazione positiva, ha creato tante occasioni da rete e che deve imparare a essere più concreta. Secondo La Gazzetta dello Sport, dunque, la società darà altro tempo a Fonseca, e nel contempo si prepara a operare sul mercato.

Berardi e Frendrup nel mirino

Nelle ultime ore infatti sembra si stia facendo nuovamente largo l’idea Berardi, che già in passato era stato accostato al club rossonero (ma non solo). Reduce da un brutto infortunio con la rottura del tendine d’Achille, l’esterno del Sassuolo potrebbe essere una buona occasione sul mercato di riparazione, anche perché difficilmente destinato a restare in Serie B. Nella lista ci sono anche Skov Olsen Noa Lang e Ismaila Sarr. Per quanto riguarda il centrocampo, invece, si parla di Morten Frendrup del Genoa, valutato circa 20 milioni ma che potrebbe trasferirsi in prestito già a gennaio con la formula dell’obbligo di riscatto.

Dorgu il vice Theo Hernandez

Infine, la difesa: come vice Theo Hernandez la scelta sarebbe ricaduta su Patrick Dorgu, 19enne mancino del Lecce. Gli osservatori rossoneri lo considerano un ottimo elemento in prospettiva, ma per lui servirà un’offerta importante magari con contropartita tecnica. Che possa essere lui l’erede del terzino francese, è ancora presto per dirlo: ma la sensazione è che quello di Theo sia ben più di un semplice “mal di pancia”.