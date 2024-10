Milan, Fonseca: pugno duro con Tomori e Abraham ma la sua media è peggiore di quella di Giampaolo

Il tecnico studia mini-rivoluzione per la prossima gara del Milan con l'Udinese. I prescelti nella nuova probabile formazione e i numeri negativi

Prima è toccato a Theo e Leao, ora a Tomori e Abraham. Ma cosa sta succedendo nel nuovo Milan di Fonseca? Dal cooling break contro la Lazio alla sconfitta di Firenze con tanto di due rigori sbagliati, che avrebbe dovuto battere il ‘prediletto’ Pulisic. Per il tecnico portoghese dei rossoneri è ancora vivida, davanti agli occhi, la scena in cui Tomori salta come un gatto per scippare il pallone dalle mani di Pulisic e consegnarlo ad Abraham, che senza indugi ha calciato e sbagliato anche. Quello che però preoccupa tutto l’ambiente Milan è la media punti della squadra che, nonostante le tre vittorie consecutive tra cui il derby, ricorda ancora quella di un non lontanissimo 2019. Intanto, Fonseca ha già scelto cosa cambiare al rientro della sosta.

Tomori e Abraham sotto osservazione da Fonseca

Fikayo Tomori e Tammy Abraham sono stati messi sotto esame dopo l’episodio accaduto nella recente partita persa dal Milan contro la Fiorentina. Il tecnico Paulo Fonseca si è detto molto irritato per questa disobbedienza, dato che Pulisic era il rigorista designato.

Questo episodio ha scatenato critiche non solo per l’atteggiamento, ma anche per le prestazioni poco convincenti di entrambi i giocatori in campo che potrebbero saltare la prossima gara contro l’Udinese.

La fermezza di Fonseca sulle gerarchie

Fonseca ha già dimostrato di non tollerare disobbedienze. In passato, anche Theo Hernandez e Rafael Leao sono stati lasciati in panchina dopo una prestazione sottotono contro il Parma. Questa volta l’infrazione di Tomori e Abraham, che hanno ignorato le istruzioni del tecnico sui rigoristi, potrebbe portare a una decisione simile, soprattutto considerando il doppio impegno in campionato e Champions League. Pavlovic e Okafor dovrebbero prendere i rispettivi posti dei due inglesi.

Fonseca, la peggior media punti al Milan

Tre vittorie in 9 partite tra campionato e coppe: la media punti del Milan di Fonseca è la peggiore dell’ultimo decennio. Con 1,22 supera in negativo anche l’1,29 di Giampaolo che fu poi esonerato.

La media punti più alta è detenuta da Stefano Pioli con 1.88 nella precedente stagione. A seguire Mihajlovic con 1.76, Gattuso e Montella con 1.75 e Inzaghi con 1.38 nel campionato 2014-15.