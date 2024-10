Fiorentina-Milan, perché Pulisic non ha tirato i rigori? La rabbia di Fonseca e la condanna dei tifosi

Il tecnico rossonero torna ad essere al centro delle critiche dei tifosi per non essersi imposto a Firenze su chi dovesse battere i rigori

Prima il cooling-break e ora il caso Pulisic, i problemi per Fonseca non finiscono mai. Il Milan si ferma a Firenze ed esaurisce la striscia vincente ma per il tecnico rossonero c’è anche una nuova gatta da pelare: l due rigori sbagliati prima da Theo e poi da Abraham scatenano la furia del tecnico in conferenza stampa e quella dei tifosi.

Milan, Fonseca si scatena in conferenza sul caso Pulisic

Al termine della gara Fiorentina-Milan, Fonseca ha perso le staffe in sala stampa. Un atteggiamento inconsueto per il portoghese, sempre attento a non andare sopra le righe. Il tecnico rossonero non giustifica Theo Hernandez e Abraham, entrambi ipnotizzati da De Gea al momento di calciare dal dischetto: “Non deve succedere mai più, l’ho detto ai giocatori. Sono incazzato, il tiratore è Christian (Pulisic, ndr)”. C’è’ anche un video in cui si vede che Pulisic stava per prendere il pallone per andare a calciare e viene anticipato dal compagno che gli soffia la sfera e si presenta dagli 11 metri.

Milan, Fonseca commenta l’arbitraggio di Fiorentina-Milan

Il tecnico rossonero, indirettamente, ha anche criticato duramente l’arbitraggio di Fiorentina-Milan per i troppi rigori assegnati nel corso della gara: “Non mi piace parlare dell’arbitraggio, ma questo non è calcio. Il calcio è fatto di contatti e un tocco non può essere sufficiente per dare rigore. Basta un semplice tocco, l’abbiamo visto anche in questo fine settimana. E poi diventiamo tutti nervosi e diventa un problema, questo è calcio non il circo. E non parlo solo del rigore dato contro, ma anche quelli dati a noi… Quanti rigori vediamo in Serie A?”.

Milan, i tifosi si scatenano sul caso del rigore di Pulisic

I tifosi rossoneri intanto chiedono spiegazioni e scatenano il putiferio sui social: “Un allenatore che a fine partita dice che il rigorista designato è Pulisic e non sa perché sono stati calciati da altri giocatori è da esonerare domani mattina.” E ancora: “La cosa più assurda è che i rigori tirati dal non-rigorista sono stati 2. Se la prima volta lo posso capire, il secondo errore ce l’ha Fonseca sulla coscienza”.

C’è poi chi scrive: “Uno come Conte sarebbe andato lì a staccare la testa a Theo, invece lui si lamenta a fine partita. Zero palle”. E ancora: “Ripeto: più imbarazzante di Pioli”. C’è poi chi critica Fonseca: “Male, malissimo. Lui che fa in panchina, telefona agli amici?”

Non si placa l’ira del web: “Il pupazzo di Ibra adesso vada nello spogliatoio e appenda al muro quei due, se sa cosa significa essere in dirigente con i coglioni.” E infine: “Ora arriva Ibra e li mette in castigo sti monellacci.”