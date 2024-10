Milan, Scaroni offende San Siro: per il popolo rossonero è oltraggio alla storia

Non sono piaciute ai fan rossoneri le parole del presidente rossonero che ha "demolito" il Meazza con aggettivi sprezzanti: Ma quale Scala del calcio?

Cos’è diventato San Siro per il presidente del Milan? Paolo Scaroni, intervenendo al Festival dello Sport, ha espresso una chiara visione rispetto all’attuale stadio del Milan e dell’Inter: “Io sei anni fa ho detto che lo stadio di San Siro andava rifatto, perché è vecchio e obsoleto. Volevo abbatterlo e costruirne uno di fianco. Mi dicevano: ‘Ma tu sei pazzo, vuoi buttare giù la Scala del Calcio?’. E io rispondevo: “Ma quale Scala del Calcio? È un vecchio manufatto.” Il presidente del Milan ha poi spiegato come intende ristrutturarlo ma, intanto, ha già scatenato una bufera tra i tifosi rossoneri.

Per Scaroni San Siro va demolito come Wembley

Scaroni ha anche citato l’esempio di Wembley, demolito e ricostruito, affermando che era “ancora più iconico di San Siro”. Le parole del presidente hanno fatto intendere che San Siro non sia più all’altezza delle esigenze moderne e l’idea di preservarlo ora appare più che superata.

Nuovo stadio, le ipotesi future: San Siro o San Donato?

Il futuro stadio del calcio milanese sembra ancora incerto, ma le opzioni al vaglio sono ben definite. Secondo Scaroni, sia il Milan che l’Inter preferirebbero costruire un nuovo stadio nella stessa area dove attualmente sorge il Meazza. Tuttavia, il Comune di Milano spinge per la ristrutturazione dell’impianto esistente.

Scaroni ha però chiarito l’attuale stato delle discussioni: “Ora l’ipotesi che stiamo esaminando con attenzione è quella originaria: costruire un nuovo stadio nella zona di San Siro, mantenere delle cose del vecchio stadio, ma dotare la città di uno nuovo. Ne ho parlato con il Sindaco.”

Parallelamente, esiste anche un’altra opzione: quella di costruire un nuovo stadio a San Donato Milanese. Scaroni ha rivelato che su questa possibilità sono già stati fatti investimenti significativi: “C’è anche l’ipotesi di costruire un nuovo stadio a San Donato Milanese, è una possibilità, abbiamo già investito 40 milioni di euro.”

I tifosi rossoneri attaccano Scaroni

Il tema stadio, toccato da Scaroni, infuoca i tifosi del Milan sul web: “Ma quale stadio nuovo… Se solo le due curve del San Siro fanno come capienza i due stadi nuovi che hai nominato…” E ancora: “Basta cemento a Milano, si prendano serie decisioni di ristrutturazione dell’impianto!”

C’è poi chi scrive: “San Siro sembra all’avanguardia ma solo rispetto agli altri stadi italiani. In confronto a quelli europei siamo molto indietro: a questo punto per me va ristrutturato totalmente per mantenere la capienza”. E ancora: “Scaroni mira a costruirne uno nuovo solo perché da politico potrebbe affidare appalti più o meno leciti…”

C’è poi chi sostiene che San Siro vada direttamente abbandonato: “Non sono d’accordo con Scaroni, lo stadio San Siro ha una struttura di 100 anni, è impossibile ristrutturarlo e fa parte della nostra storia!!!” Oppure: “A questo punto meglio costruirne uno nuovo e tutto moderno anche se sarà difficile abbandonare il nostro stadio!”

C’è chi scrive: “Incredibile come il presidente del Milan – che poi presidente è un parolone visto che sta lì solamente perchè alla RedBird serviva un manichino di rappresentanza – riesca a sembrare fuoriluogo anche dicendo una cosa tecnicamente giusta. Questo Milan di Milan non ha più nulla” e infine: “Scaroni, ci vuole rispetto”

