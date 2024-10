Serie B: il Sassuolo ritrova Berardi dopo sette mesi di assenza, Spezia ancora imbattuto, Pisa sempre più primo

Ottava giornata nella serie cadetta: goleada dei neroverdi e Cittadella ko, il Pisa vince contro il Cesena e difende il primo posto in classifica

Dopo l’anticipo tra Sampdoria e Juve Stabia, prosegue l’ottava giornata di Serie B. Il Pisa difende il primo posto in classifica mandando ko il Cesena. Larga vittoria del Sassuolo contro il Cittadella, con i neroverdi che ritrovano Berardi dopo sette mesi di assenza a causa dell’infortunio. Francesco Pio Esposito, invece, decide la vittoria dello Spezia nella sfida con la Reggiana. Successo della Carrarese contro il Frosinone di Vivarini.

Torna alla vittoria la Carrarese: Frosinone ko

Il Frosinone esce sconfitto dalle mura amiche dello “Stirpe” nel match contro la Carrarese. Padroni di casa pericolosi nei primi minuti di gioco, ma gli ospiti riescono presto a prendere il controllo della partita, con la ghiotta chance per Zanon nel finale. Nella ripresa, gli uomini di Vivarini hanno la chance di portarsi in vantaggio con un rigore calciato da Partipilo, poi neutralizzato da Bleve.

Era nell’aria e non ha tardato ad arrivare il gol della Carrarese, realizzato da Cicconi su assist del neo entrato Giovane. Dopo quattro giornate, i giallazzurri tornano alla vittoria, mentre il Frosinone subisce una nuova sconfitta, dopo il successo contro il Cittadella.

Il Pisa difende il primo posto: 3-1 con il Cesena

Il Pisa si riscatta dopo la battuta d’arresto contro la Juve Stabia e torna alla vittoria nel match contro il Cesena. Nel primo tempo, la squadra di Inzaghi si porta in doppio vantaggio grazie alle reti di Lind e Canestrelli. A inizio ripresa, la situazione si complica ulteriormente per i bianconeri con l’autogol di Donnarumma. Gli uomini di Mignani tentano di accorciare le distanze nel finale con il gol di Prestia, ma non c’è più tempo per recuperare. Il Pisa difende così il primo posto, raggiungendo quota 19 punti.

Goleada del Sassuolo contro il Cittadella

Non c’è storia nel match tra Sassuolo e Cittadella, con i neroverdi che si impongono con un netto 6-1. Dopo un botta e risposta nel primo tempo tra Mulattieri e Vita, e il gol annullato ai padroni di casa a Lauriente dopo un consulto al VAR, nella ripresa gli uomini di Grosso si scatenano. Si portano in vantaggio con Volpato e poi dilagano grazie alla doppietta di Thorstvedt e ai gol di Pierini e Lauriente.

Non solo la vittoria, ma anche la gioia per il ritorno in campo di Berardi dopo sette mesi di assenza a causa dell’infortunio al tendine d’Achille. Grande rientro quello del numero 10 neroverde, a cui sono bastati otto minuti per servire l’assist per il bis di Thorstvedt. Continua il periodo positivo del Sassuolo, che raggiunge così sei risultati utili consecutivi, inclusa la vittoria in Coppa Italia contro il Lecce. Terzo ko consecutivo per il Cittadella.

Successo dello Spezia con la Reggiana: decisivo Esposito

Lo Spezia vince di misura nella sfida contro la Reggiana, mantenendo così il primato di unica squadra imbattuta in tutta la Serie B. Decisiva per il successo è stata la rete del solito Francesco Pio Esposito nel primo tempo. I granata, invece, tornano alla sconfitta dopo due pareggi consecutivi, rispettivamente contro Salernitana e Carrarese.

