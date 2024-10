Pagelle Sampdoria-Juve Stabia 1-2: la sblocca il solito Coda, la doppietta di Adorante inguaia Sottil

Top e flop dell'anticipo di cadetteria che apre l'ottava giornata: inizio shock della ripresa per i blucerchiati, secondo successo di prestigio per i campani

Giovanissima e appassionatissima di tutto lo sport: scrive di calcio giocato ma non rinuncia allo sguardo sull'extra campo, dove spesso si trovano risposte che il rettangolo verde non riesce a restituire

L’anticipo che ha aperto l’ottava giornata di Serie B va alla Juve Stabia. Clamoroso scivolone della Sampdoria che si porta in vantaggio con la rete di Coda, ma si lascia ribaltare nei primi quattro minuti della ripresa da una doppietta di Adorante. Fallisce l’obiettivo continuità la squadra di Sottil dopo le vittorie in campionato con Sudtirol e Modena e il successo in Coppa Italia ai rigori nel derby contro il Genoa. Importante successo per gli uomini di Pagliuca, che dopo la prestigiosa vittoria nello scorso turno contro la capolista Pisa, conferma con questa vittoria di essersi lasciata alle spalle un periodo di rallentamento.

Sampdoria-Juve Stabia a porte chiuse

L’anticipo di Serie B tra Sampdoria e Juve Stabia si è giocata al Ferraris, ma a porte chiuse. La decisione, presa dal prefetto di Genova, è arrivata a seguito degli scontri verificatisi durante il Derby della Lanterna di Coppa Italia lo scorso 25 settembre. L’ultima volta che i liguri hanno giocato una partita casalinga senza pubblico risale a tre anni fa, durante la pandemia di Covid-19, in occasione del match contro il Parma.

Sampdoria-Juve Stabia, il racconto del match

Nell’insolita atmosfera di un Ferraris silenzioso, il primo tempo si è svolto senza grandi emozioni, almeno fino al 35′. A parte una fase iniziale di studio tra le due squadre, entrambe alla ricerca di soluzioni per trovare spazi, l’unica vera occasione è arrivata da una punizione, con Coda che ha colpito il palo.

L’attaccante, visibilmente in fiducia, ha poi confermato il suo stato di forma sbloccando la partita con una zampata sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Sampdoria più determinata nel cercare di trovare subito la chiave vincente, poi arrivata su palla inattiva. Sponda ospite, ha chiuso la prima frazione di gioco in crescendo la Juve Stabia.

La ripresa inizia con un ritmo completamente diverso. La Juve Stabia scende in campo con tutt’altro piglio, ribaltando il risultato in soli quattro minuti grazie a una doppietta di Adorante, frutto di un ottimo lavoro sulle fasce. La Sampdoria appare irriconoscibile, completamente in confusione rispetto ai primi 45 minuti, con il match ormai nelle mani dei campani, vicini al tris prima con Buglio, poi con il palo di Floriani.

Cambiano gli interpreti, ma non la trama della partita. La Sampdoria continua a soffrire fino al triplice fischio, mentre una solida Juve Stabia difende con ordine il vantaggio, pur senza sfruttare a pieno le occasioni per allungare ulteriormente. Il match si chiude 1-2 al Marassi, con la Samp incapace di trovare la via del gol nell’assedio dei minuti finali.

Tutte le emozioni di Sampdoria-Juve Stabia

Sampdoria, top e flop

Coda 7: Sfortunato sul calcio di punizione, fermato solo dal palo. Si riscatta con una zampata decisiva, dimostrandosi ancora una volta al posto giusto al momento giusto.

Sfortunato sul calcio di punizione, fermato solo dal palo. Si riscatta con una zampata decisiva, dimostrandosi ancora una volta al posto giusto al momento giusto. Ioannou 6: Nasce da un suo corner il gol di Coda. Al di là di qualche imprecisione, è stato protagonista di una prestazione sufficiente.

Nasce da un suo corner il gol di Coda. Al di là di qualche imprecisione, è stato protagonista di una prestazione sufficiente. Riccio 5.5: Chiamato a sostituire l’infortunato Romagnoli. Buona partenza, anche in fase offensiva e solido nel prevenire i pericoli. Tutt’altra storia nella ripresa, dove si è fatto superare da Adorante in occasione del gol del pari.

Chiamato a sostituire l’infortunato Romagnoli. Buona partenza, anche in fase offensiva e solido nel prevenire i pericoli. Tutt’altra storia nella ripresa, dove si è fatto superare da Adorante in occasione del gol del pari. Silvestri 5.5: In occasione del primo gol di Adorante avrebbe potuto fare qualcosa in più.

In occasione del primo gol di Adorante avrebbe potuto fare qualcosa in più. Depaoli 5: Male sul raddoppio di Adorante, così come tutta la Samp nel secondo tempo.

Juve Stabia, top e flop