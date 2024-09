Serie B: il Pisa di Inzaghi vince ancora, bene Sampdoria e Sassuolo. Palermo ricorda Schillaci ma il Var annulla 3 gol

Nella giornata dedicata alla memoria dell'ex bomberi Dionisi non riesce a regalare tre punti ai tifosi rosanero. Fabio Grosso ringrazia Laurentiè

All’indomani della vittoria della Cremonese sul campo del Catanzaro, il Pisa di Filippo Inzaghi replica con il quarto successo stagionale, portando a casa tre punti importantissimi contro il Brescia di Rolando Maran. Palermo ricorda Totò Schillaci, ma la squadra di Alessio Dionisi non riesce a regalare un successo al popolo rosanero. Vincono la Sampdoria di Sottil e il Sassuolo di Fabio Grosso. Reggiana e Salernitana interrompono le rispettive strisce negative.

Palermo-Cesena, tre gol annullati dal Var

Nella giornata dedicata alla memoria di Totò Schillaci, è il Var ad essere protagonista allo “Stadio Renzo Barbera” di Palermo, dove la squadra di Alessio Dionisi ha ospitato il Cesena di Michele Mignani, una delle liete sorprese di questo avvio di campionato. Primo tempo caratterizzato dall’intervento dell’Operation Room, che annulla i gol realizzati da Shpendi, al 4′, ed Henry, al 7′. Nella ripresa c’è spazio anche per il tentativo vincente di Kargbo, che punisce nuovamente Desplanches, ma viene fermato ancora una volta dalla sala Var diretta da Volpi di Arezzo e Longo di Paola. I siciliani rimangono così aggrappati al terzo posto, ma vengono definitivamente agganciati dalla Cremonese, uscita vittoriosa dall’anticipo con il Catanzaro.

Il ricordo di Totò Schillaci

Al “Barbera”, nell’impianto sportivo che ha ospitato in queste ore la camera ardente del compianto Totò Schillaci, il ricordo e le emozioni dei tifosi del Palermo, prima e dopo il fischio d’inizio del match contro il Cesena di Mignani. Striscioni e gigantografie del numero 19 azzurro che ha segnato l’estate italiana del 1990, consacrandosi uomo del popolo, venuto dal nulla per diventare grande. In sottofondo, la famosissima canzone di Gianna Nannini ed Edoardo Bennato, seguita dalle note della straziante “Io che amo solo te” di Sergio Endrigo, che ha commosso i tantissimi supporters presenti alla Favorita. Sul maxischermo, la dedica della società e i 6 gol realizzati dall’ex centravanti di Juve e Messina con l’Italia di Azeglio Vicini.

Vince il Pisa, Inzaghi si conferma capolista

Il Pisa vince ancora, nonostante un ottimo Brescia. Toscani subito in vantaggio grazie al gol di Piccinini, che raccoglie l’assist di Moreo e trafigge l’estremo difensore avversario con un colpo di testa chirurgico. All’alba della seconda frazione, però, sono le rondinelle a trovare la via della rete, con Moncini che finalizza il traversone di Verreth, sugli sviluppi di un calcio piazzato. A 12 dal 90′, la beffa per la formazione allenata da Rolando Maran, piegata dal solito Matteo Tramoni, autentico trascinatore dei nerazzurri in questi primi turni del campionato cadetto. Sinistro vincente del fantasista di Inzaghi e gol del definitivo 2-1, che fa esplodere l’Arena Garibaldi – Romeo Anconetani.

Bene il Sassuolo, la Sampdoria ritrova sorriso e vittoria. Pareggia la Salernitana

Il Sassuolo di Fabio Grosso espugna Cosenza e centra il secondo successo consecutivo, consolidando le proprie certezze in fase difensiva e tenendo nuovamente la porta inviolata. Decisivo Laurienté, che sfrutta un’ingenuità della retroguardia calabrese e non sbaglia a tu per tu con Micai. Bene anche la Sampdoria, che ritrova il sorriso contro il Sudtirol, grazie al gol partita di Venuti. Primo sigillo in questa Serie B per l’ex esterno della Fiorentina. Scialbo pareggio a reti bianche tra Reggiana e Salernitana, dinanzi ad oltre 3.000 tifosi granata, giunti in massa al “Città del Tricolore” di Reggio Emilia. Ambo le formazioni interrompono una striscia negativa che aveva portato in dote zero punti nelle ultime due apparizioni.