Serie B: primo sorriso per il Bari, poker del Brescia al Frosinone, cade la Juve Stabia col Palermo

I risultati delle cinque gare di cadetteria: prova di maturità per il Palermo che manda ko la Juve Stabia, pari a reti inviolate tra Cittadella e Catanzaro

Giovanissima e appassionatissima di tutto lo sport: scrive di calcio giocato ma non rinuncia allo sguardo sull'extra campo, dove spesso si trovano risposte che il rettangolo verde non riesce a restituire

È tornata ufficialmente la Serie B dopo la pausa per le Nazionali. Archiviato l’anticipo tra Cesena e Modena, finito con il risultato di 2-2, si è entrati nel vivo della quinta giornata con i cinque match andati in scena oggi, sabato 14 settembre, tutti con fischio d’inizio alle 15. Prima vittoria in campionato per il Bari di Longo che ha mandato ko il Mantova. Successo netto del Brescia contro il Frosinone e tris del Palermo al Menti contro la Juve Stabia. Terminano in parità Cittadella-Catanzaro e Spezia-Cremonese. Sguardo alla classifica, in attesa degli altri match, Brescia e Spezia sono momentaneamente in cima alla graduatoria con 9 punti all’attivo.

Primi tre punti per il Bari: Mantova ko per 2-0

Primo successo in campionato per il Bari di Longo, che ha battuto il Mantova di Possanzini. Il primo tempo, caratterizzato da un pressing intenso dei padroni di casa, ha visto i pugliesi trovare il vantaggio grazie ai nuovi acquisti. Sul corner battuto da Falletti, Lella ha colpito di testa, infilando la palla in rete. La situazione si è complicata ulteriormente per il Mantova al 35′ della ripresa, quando Trimboli è stato espulso per un intervento scomposto su Benali. Otto minuti più tardi, su un altro calcio d’angolo battuto da Sgarbi, Mantovani si è coordinato alla perfezione e ha siglato il gol che ha garantito i primi tre punti stagionali al Bari.

Dura sconfitta per il Frosinone: poker del Brescia

Il Frosinone rimanda nuovamente l’appuntamento con la prima vittoria stagionale cadendo sul campo del Brescia. L’inizio choc per la squadra di Vivarini, che ha incassato tre reti già nel primo tempo: un super Juric, autore di una doppietta, e Olzer hanno subito indirizzato la gara. Nella ripresa, i gialloazzurri si sono complicati ulteriormente la vita con l’espulsione di Darboe che, già ammonito, ha colpito Verreth alla nuca, costringendo l’arbitro Ghersini a mandarlo negli spogliatoi. Al 39′, Moncini ha chiuso definitivamente la partita siglando il poker su calcio di rigore, concesso per un fallo di Gerli in area, mettendo la parola fine a un match a senso unico.

Cittadella e Catanzaro non vanno oltre lo 0-0

La sfida tra Cittadella e Catanzaro termina con un pareggio a reti inviolate. Primo tempo vivace allo stadio Pier Cesare Tombolato, con occasioni per entrambe le squadre. La più clamorosa è arrivata per i calabresi, quando Compagnon si è visto respingere da Angeli un tiro a botta sicura da pochi passi. Nella ripresa, il match è proseguito senza particolari emozioni, prima di infiammarsi nel finale. Il Catanzaro è andato nuovamente vicino al vantaggio con Situm, che, solo davanti al portiere, ha calciato alto sprecando una ghiotta opportunità. Poco dopo, Pittarello ha trovato la rete, ma il suo gol è stato annullato per fuorigioco. Il match si è concluso quindi con un equilibrato 0-0.

Cremonese-Spezia: Hristov risponde a Collocolo

Termina in parità la sfida tra Cremonese e Spezia allo Zini. I padroni di casa hanno chiuso il primo tempo in vantaggio grazie a una rete di Collocolo, con Nasti che ha avuto un paio di opportunità per allungare ulteriormente il vantaggio. Sul fronte ospite, lo Spezia ha dovuto rinunciare presto ad Aurelio, uscito per un problema muscolare, ma si è reso pericoloso con un colpo di testa insidioso di Soleri, neutralizzato da una parata provvidenziale di Fulignati.

Al 60′, un episodio controverso ha visto Di Serio cadere in area a tu per tu con Fulignati. L’arbitro inizialmente ha assegnato un rigore e ammonito il portiere, ma ha poi cambiato decisione dopo aver rivisto l’azione al VAR. Poco dopo, però, lo Spezia ha trovato il pareggio sugli sviluppi di una punizione, grazie a un colpo di testa potente e preciso di Hristov.

Il Palermo non lascia scampo alla Juve Stabia: 1-3 al Menti

Sfida entusiasmante al Menti di Castellammare tra Juve Stabia e Palermo, caratterizzata da numerose occasioni su entrambi i fronti. Nonostante la partenza sprint dei campani, con conclusioni pericolose di Mussolini, una traversa colpita da Rocchetti e un tentativo insidioso di Adorante, è stato il Palermo a spuntarla. I rosanero sono andati in vantaggio con un gol di capitan Segre, che ha segnato con un tiro al volo, seguito dal raddoppio di Henry su assist di Di Francesco.

Nella ripresa, Adorante ha riaperto la partita accorciando le distanze sugli sviluppi di un corner, ma l’ingresso di Brunori ha cambiato l’inerzia del match. Impatto devastante dell’attaccante, che prima si è procurato un calcio di rigore per un fallo di Segre, e poi l’ha trasformato in rete, chiudendo il match sull’1-3. Con questa vittoria, il Palermo sale a quota sette punti in classifica, mentre la Juve Stabia subisce la prima sconfitta stagionale e resta ferma a quota otto.