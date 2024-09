Guida alla Serie B 2024-25: protagonisti, numeri e business del campionato degli italiani. Ebook esclusivo

Un bellissimo e utile almanacco in pdf da scaricare su smartphone o desktop per sapere tutto di tutto sul nuovo campionato di Serie B

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

La Serie B è sempre più il campionato degli italiani. Un campionato che ormai ha abituato il pubblico a partite equilibrate, a emozioni a getto continuo, a pronostici saltati, a sorprese dalla prima giornata alla finale dei playoff. Un campionato sempre più giovane, capace di lanciare ormai con regolarità nuovi talenti e sempre più ingaggiante, capace di attirare negli stadi e sui social un numero sempre maggiore di tifosi e appassionati.

Un campionato capace di sovvertire pronostici e di entusiasmare, composto da 20 club di tutti gli angoli d’Italia dall’estremo Nord al profondo Sud, grandi città e piccoli centri di provincia, nobili decadute e nuove realtà emergenti, passando attraverso derby regionali. Un campionato che piace e che vale la pena presentare in modo speciale. Per questo Virgilio Sport offre a tutti i suoi lettori questo Ebook pieno di grafiche, dati, analisi a 360° sulla Serie B 2024-25. Dagli esiti dell’ultimo calciomercato, ai conti in tasca alle squadre, dai miglior talenti in rampa di lancio al giro d’affari capace di sviluppare il torneo: insomma, tante informazioni interessanti e curiosità da scoprire sulla stagione che è appena iniziata. L’ebook è totalmente gratuito e si scarica su qualunque device, semplicemente cliccando sul link qui di seguito:

EBOOK

GUIDA SERIE B 2024-25: SCARICA SUBITO