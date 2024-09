Serie B, l'ex Juve Barbieri lancia la Cremonese: Catanzaro sconfitto e notte al secondo posto in classifica

La rete di Barbieri piega i padroni di casa e permette all'undici di Stroppa di regalarsi una notte a un punto dalla capolista Pisa. Nel weekend tutte le altre gare della sesta giornata

Si è aperto con il successo della Cremonese sul campo del Catanzaro il sesto turno di Serie B. Deciso dal gol nel finale di Barbieri dopo i gol messi a segno nella prima frazione da Castagnetti e Compagnon, il big match del Nicola Ceravolo permette ai grigiorossi di Stroppa di tornare al successo dopo il pari con lo Spezia. Tre punti pesanti che valgono una notte al secondo posto solitario a una lunghezza dal Pisa capolista. Domani altri cinque match, la giornata si chiude domenica con le ultime tre gare.

Primo tempo divertente al Ceravolo

Il match si apre con il doveroso minuto di silenzio in onore di Totò Schillaci. Sul campo del Nicola Ceravolo, le due formazioni danno vita a un primo tempo divertente. Dopo appena 4′ dal tiro-cross beffardo e vincente di Michele Castagnetti che, quando il cronometro non ha ancora fatto segnare il 5′ di gioco non lascia scampo a Mirko Pigliacelli, ingannato dalla traiettoria che attraversa tutto lo specchio di porta e si insacca sul palo lontano senza deviazioni.

Dopo aver rischiato di capitolare sulla botta di Michele Collocolo che trova l’ottima risposta di Pigliacelli, i padroni di casa trovano il punto del pari appena prima della mezz’ora. Ci pensa Mattia Compagnon che apre il piatto da posizione defilata e infila Andrea Fulignati per il primo gol con la nuova maglia che vale l’1-1. La gara è viva e vibrante, con gli ospiti che ci provano un po’ di più, ma senza fortuna.

Decide la zampata di Barbieri

Nella ripresa, scende leggermente il ritmo, ma le azioni, da una parte e dall’altra, non mancano. Fulignati stoppa l’incornata di Federico Bonini, che ci riprova al 12′ sempre di testa, ma senza inquadrare però lo specchio di porta. Prima del 30′ si vede ancora il Catanzaro con il destro a giro alto di Riccardo Pagano.

La beffa per l’undici di arriva a un soffio dal 90′ con la grande giocata di Dennis Johnsen che serve all’ex Juventus Tommaso Barbieri l’assist per il gol dell’1-2 e, dopo la revisione al VAR, regala i tre punti alla squadra di Giovanni Stroppa. Il grande ex, Jari Vandeputte, spreca il possibile 1-3 lisciando tutti solo una clamorosa palla a centro area.

Il programma della sesta giornata di Serie B

Dopo il big match del Ceravolo, la sesta giornata di Cadetteria prosegue sabato con le cinque gare delle 15 che vedono la sfida al vertice tra la capolista Pisa e il Brescia. Il Cosenza ospita il Sassuolo, mentre il Palermo attendere il Cesena. La Salernitana va a Reggio, il SudTirol a Marassi contro una Sampdoria in crisi. Alle 18 il Modena riceve la visita della Juve Stabia. Il turno si chiude domenica con i tre match delle 15. Frosinone e Bari si sfidano allo Stirpe per ritrovare i tre punti, completano il quadro Mantova-Cittadella e Spezia-Carrarese.