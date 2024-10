Empoli-Inter, moviola: il gol annullato e quel giallo diventato rosso, gli errori dell'arbitro

La prova di Marchetti al Castellani nel turno infrasettimanale analizzata ai raggi X da Luca Marelli, il fischietto di Ostia ha ammonito 2 giocatori

Classe 1989 l’arbitro Marchetti, la scelta di Rocchi per Empoli-Inter, è ormai un punto fermo nella Can A.B. La sua ascesa è stata molto rapida con l’arrivo in Serie B nel 2020 e il debutto in Serie A meno di un anno dopo, nel febbraio 2021. In linea con la nuova generazione arbitrale, è un arbitro portato a non estrarre un numero eccessivo di cartellini e a cercare il dialogo con i giocatori in campo ma come se l’è cavata ieri al Castellani il fischietto di Ostia Lido?

I precedenti di Marchetti con Empoli e Inter

Erano 7 i precedenti con i nerazzurri: 6 vittorie, 0 pareggi ed una sconfitta per la squadra di Inzaghi con lui a dirigere le operazioni, 9 i cartellini gialli mostrati, nessun rosso. Quest’anno ha già arbitrato Lautaro e compagni in occasione di Inter-Atalanta 4 a 0, nella scorsa stagione ha invece seguito Sassuolo-Inter 1-0, Inter-Lazio 3-0, Torino-Inter 0-3 e Inter-Fiorentina 4-0. Otto incroci con l’Empoli che con lui aveva vinto 5 volte, pareggiato 2 e perso una volta.

L’arbitro ha ammonito 2 giocatori e ne ha espulso uno

Coadiuvato dagli assistenti Scatragli e Moro con Massimi IV uomo, Serra al Var e La Penna all’Avar, l’arbitro ha espulso Goglichidze , due gli ammoniti: Cacace, Bastoni

Empoli-Inter, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Al 5′ errore di Marchetti che vede un tocco di Thuram che non c’è dopo la scivolata di Ismajli: manca un corner in favore dell’Inter. Al 20′ recupero di Mkhitaryan che lancia Darmian, il quale vince un rimpallo con Viti e batte Vasquez da distanza ravvicinata. Dopo il check del Var, la rete viene annullata per un tocco di mano dell’esterno nerazzurro. Al 25′ Fazzini entra duro su Bastoni vicino alla linea laterale nei pressi delle due panchine: intervento rischioso, poteva anche starci il cartellino giallo. Primo giallo al 29′, è per Goglichidze che abbatte Thuram con un intervento brutto e rischioso. Marchetti però viene richiamato a visionare l’azione ed estrae il rosso.

Al 38′ ammonito Cacace reo di un intervento ai danni di Darmian lanciato in avanti. Al 62’ giallo per Bastoni dopo un fallo su Fazzini. Al 50’ Frattesi firma l’1-0 interista, anche con l’aiuto di una deviazione. Il gol viene convalidato da Marchetti e confermato dopo un breve check col VAR, che ha dato l’ok a Marchetti dopo aver valutato che la palla non fosse uscita dal campo sulla torre di Darmian.

Per Marelli l’espulsione ci sta

A fare chiarezza sui casi di Empoli-Inter è Luca Marelli. Il talent di Dazn parte dal gol annullato: “Il primo controllo di Darmian è con la mano destra, non ci sono dubbi. Avesse tirato subito, ci sarebbe stata immediatezza. Invece ci sono stati due o tre tocchi dopo, quindi l’immediatezza non c’è. Per quanto mi riguarda, è una rete da annullare perché non avrebbe controllato quella palla senza il tocco di braccio”, ha spiegato Marelli. Il Var è infatti intervenuto per annullare la rete dell’Inter.

Poi sull’espulsione del difensore di D’Aversa aggiunge: “Il punto d’impatto è molto alto, il piede scivola subito dal polpaccio alla caviglia ed è stato meno pericoloso di quello che può sembrare al rallentatore. Episodio molto al limite. E’ stato punito il punto d’impatto che era molto alto, poteva salvarsi perché il piede era scivolato ma il punto d’impatto non poteva che portare alla revisione e all’espulsione”.