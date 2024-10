Empoli-Inter, pagelle: Frattesi fa crollare il muro azzurro, Lautaro si sveglia nella ripresa, Fazzini non delude

Il centrocampista è l’uomo chiave del successo dei nerazzurri al Castellani, il Toro firma un assist e un gol dopo un primo tempo negativo. Tra i toscani brilla ancora il talento del 2003

L’Inter si mantiene a 4 punti dal Napoli vincendo per 3-0 a Empoli una partita non facile, neanche dopo l’espulsione di Goglichidze: Frattesi risolutivo con i suoi inserimenti, gara in chiaroscuro per Lautaro Martinez, che delude nel primo tempo per poi firmare un assist e un gol (da record) nella ripresa. Tra i toscani brilla ancora una volta Fazzini.

La chiave tattica

D’Aversa sceglie di attendere l’Inter schierando con un baricentro molto basso l’Empoli, sempre pronto però ad andare in verticale cercando il suo tridente d’attacco. I nerazzurri tengono palla ma non sfondano e anche dopo l’espulsione di Goglichidze determinata dal Var non riescono a cambiare ritmo. In avvio di ripresa il gol di Frattesi sblocca l’incontro, poi il centrocampista si ripete su sponda di Lautaro Martinez, poi a segno per la 134a volta con la maglia nerazzurra: un gol da record, nessuno straniero ha segnato quanto lui con l’Inter.

Le pagelle dell’Inter

Sommer 6 – Solbakken lo grazia con un destro morbido in avvio di partita, poi fa da spettatore aggiunto.

Bisseck 5,5 – Un po' di confusione in avvio sulle combinazioni tra Maleh e Fazzini, con la superiorità numerica la sua diventa una serata tranquilla.

De Vrij 6 – Lotta con Colombo, poi prova ad affiancare Bastoni in costruzione (dal 36' s.t. Palacios sv ).

Bastoni 6,5 – Senza Calhanoglu è lui il vero regista dell'Inter: non è un caso che il gol dell'1-0 nasca da una sua iniziativa (dal 20' s.t. Pavard 6 – Sostituisce Bastoni nel ruolo di difensore in appoggio alla manovra).

Darmian 6,5 – Il Var gli annulla un gol per fallo di mani al 19', lui non fa una piega e trova il modo di incidere con la sponda aerea per la rete di Frattesi.

Frattesi 7,5 – Fortunato sull'1-0 – la deviazione di Viti rende il tiro imparabile per Vasquez – ma è ancora una volta al momento giusto nel posto giusto. Chirurgico il destro del raddoppio: è l'uomo che fa crollare il muro azzurro.

Barella 6,5 – Inizia da mediano, poi passa a mezz'ala: si rende utile provando a velocizzare il gioco giocando di prima o ad allargare il campo con i cambi di gioco.

Mkhitaryan 6 – Combina poco da interno, Simone Inzaghi lo sposta in regia e l'Inter guadagna in dinamismo sulla trequarti (dal 20' s.t. Zielinski 6 – Tiene alto il livello tecnico del centrocampo nerazzurro).

Dimarco 6 – Solito repertorio di cross e sventagliate, nessuna decisiva stavolta (dal 21' s.t. Dumfries 6 – Darmian trasloca a sinistra, lui martella sulla fascia preferita).

Thuram 6 – Il suo costante movimento porta all'espulsione di Goglichidze che mette la gara in discesa per l'Inter. In area, però, non punge (dal 29' s.t. Taremi sv ).

Lautaro Martinez 7 – Il colpo di testa fallito nel recupero del primo tempo a un passo dalla porta di Vasquez fotografa il momento no del Toro, che però termina nella ripresa: prima l'assist per il 2-0 di Frattesi, poi il 134° gol in maglia Inter, nessuno straniero come lui in nerazzurro.

Top & Flop dell’Empoli

Fazzini 6,5 – La vivacità della zanzara empolese è il problema principale dell’Inter, anche dopo l’espulsione di Goglichidze.

Vasquez 6,5 – Il volo con cui toglie dal sette il tentativo di autogol di Ismajli al 12' lo rivedremo nella classifica delle migliori parate dell'anno. Una certezza.

Goglichidze 5 – Buon inizio di partita, poi l'aggressività lo porta ad un'entrata pericolosa sul polpaccio di Thuram che gli vale il rosso al Var.

Il tabellino di Empoli-Inter 0-3

Empoli (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi (dal 32’ s.t. Sambia), Maleh (dal 12’ s.t. Pezzella), Anjorin (dal 12’ s.t. Henderson), Cacace; Solbakken (dal 1’ s.t. De Sciglio), Fazzini; Colombo (dal 21’ s.t. Pellegri). All. D’Aversa.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij (dal 36’ s.t. Palacios), Bastoni (dal 20’ s.t. Pavard); Darmian, Frattesi, Barella, Mkhitaryan (dal 20’ s.t. Zielinski), Dimarco (dal 21’ s.t. Dumfries); Thuram (dal 29’ s.t. Taremi), Lautaro Martinez. All. S. Inzaghi.

Arbitro: Marchetti di Roma.

Marcatori: al 5′ s.t. e al 22’ s.t. Frattesi (I), al 34’ Lautaro Martinez (I).

Note: espulso Goglichidze (E) al 31’ p.t.. Ammoniti Cacace (E), Bastoni (I).