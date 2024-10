Cassano demolisce l’Inter e scarica Dybala: "Non ha personalità, è come Leao"

L'ex fantasista, sul canale Twitch "Vivaelfutbolreal" ha analizzato il derby d'Italia. L'ex calciatore ha parlato anche del periodo-no della Roma

Giovanissima e appassionatissima di tutto lo sport: scrive di calcio giocato ma non rinuncia allo sguardo sull'extra campo, dove spesso si trovano risposte che il rettangolo verde non riesce a restituire

Antonio Cassano, ospite sul canale Twitch “Vivaelfutbolreal”, ha commentato con toni decisi il derby d’Italia disputatosi domenica 27 ottobre e conclusosi con un emozionante 4-4. L’ex fantasista non ha risparmiato critiche alla formazione di Simone Inzaghi, analizzando con severità la prestazione della squadra nerazzurra. Al contempo, Cassano ha espresso parole al miele per Francisco Conceição, autore di una grande performance durante la sfida contro l’Inter. Infine, l’ex calciatore ha allargato il discorso parlando della Roma e di Paulo Dybala, ma anche di Rafa Leao.

Cassano: “L’Inter ha buttato via due punti”

In riferimento al derby d’Italia, Antonio Cassano ha espresso un giudizio molto critico sulla squadra di Simone Inzaghi: “Ci sono state tante partite nella partita. Entrando nel dettaglio, l’Inter ha letteralmente buttato via due punti nel ce…. Sul 4-2 aveva l’occasione di chiudere definitivamente il match e infliggere alla Juventus un passivo ben più pesante, con un quinto, sesto, o addirittura settimo gol, vista la sofferenza evidente dei bianconeri. Invece, ha perso incisività, gigioneggiando e pensando che avrebbe potuto segnare in qualsiasi momento. Doveva ‘ammazzare’ la Juventus, come fatto lo scorso anno, ma non ci è riuscita. Anzi, alla fine i bianconeri hanno sfiorato la vittoria nel fianle”.

Fantantonio: “Conceição? Abilissimo nell’uno contro uno”

Cassano, concludendo la sua analisi della sfida tra Inter e Juventus, ha dichiarato senza mezzi termini: “Da tifoso mi sono divertito, ma guardando la partita dei nerazzurri con occhio critico è stato un disastro”. L’ex fantasista ha poi riservato parole al miele per Francisco Conceição: “Durante la gara era in stato di grazia, ha fatto una faccia così a Dimarco e Bastoni. Finalmente la Serie A ha un altro giocatore che l’uno contro uno oltre Kvaratskhelia“.

Cassano sulla Roma: “Juric? 37 giorni negativi”

Archiviato il derby d’Italia, l’ex fantasista ha risposto alla domanda sul periodo che sta vivendo la Roma, reduce dalla pesante sconfitta contro la Fiorentina: “Juric dice che sono stati buttati via 40 giorni di lavoro positivo, ma io onestamente credo che, oltre all’entusiasmo iniziale e l’annessa vittoria con l’Udinese, i restanti 37 giorni sono stati negativi. Una gara peggio dell’altra. Credo che i giallorossi per poter uscire da questo periodo debbano prendere Roberto Mancini. Se la società dovesse richiamare De Rossi, spero che Daniele non accetti. La società ha fatto un disastro e ora devono assumersi le loro responsabilità. Le incredibili corse di Dybala contro l’Inter o nella sfida contro la Fiorentina? Sarà che io vedo il calcio in modo diverso. Paulo non ha grande personalità, è un giocatore come Leao. Guadagni sette milioni? Devi farmi la differenza ogni gara, devi trascinare gli altri e mi togli le castagne dal fuoco”.