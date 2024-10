Inter-Juventus, social scatenati per l’appello di Caressa dopo la goleada nel Derby d’Italia

"Non mi fate vedere uno 0-0!". L'appello di Caressa scatena i social dopo le otto reti e lo spettacolo messo in campo a San Siro da Inter e Juventus per il Derby d'Italia

Spettacolo e gol in Inter-Juventus, che si sono affrontate a viso aperto dando vita a un Derby d’Italia da fantascienza terminata 4-4. Otto reti che hanno poi scatenato i social, dove molti utenti hanno ripreso l’appello lanciato giorni fa da Fabio Caressa alle due squadre in vista di una partita che sarebbe stata una vetrina importante per il calcio italiano.

Goleada Derby d’Italia, Inter e Juventus danno spettacolo

Pochi tifosi si sarebbero aspettati un Derby d’Italia così avvincente e spettacolare dopo che negli ultimi sei scontri diretti non erano mai state segnate più di due reti. Molti temevano di vedere due squadre più attente alla fase difensiva che a quella offensiva, invece Inter e Juventus ci hanno regalato una partita incredibile, fatta di continui ribaltamenti di risultato e giocata a viso aperto dal primo minuto, con ben otto gol realizzati, giusto uno in meno di quelli segnate nei sei precedenti incontri (9).

L’appello di Caressa

Dopo l’incredibile 4-4 finale, il pensiero è tornato subito all’appello lanciato giorni fa da Fabio Caressa negli studi di Sky Sport. Il telecronista e conduttore aveva chiesto a Inter e Juventus di non far vedere uno 0-0, ma di mettere in campo un bello spettacolo da mostrare al mondo come esempio positivo per il nostro calcio.

Questo l’appello di Caressa: “Non mi fate vedere uno 0-0! Questa è la partita che viene vista in tutto il mondo. Facciamo vedere che giochiamo bene a pallone e che è divertente. Rischiamocela anche un po’”. A quanto pare bastava chiedere.

Social impazziti per l’appello di Caressa

Le parole di Caressa non sono state dimenticate nemmeno sui social, dove tantissimi utenti hanno ironizzato, come Andrea che attribuisce tutto il merito di questa goleada al commentatore: “Questo 4-4 è merito di una sola persona. I ventidue calciatori in campo hanno avuto paura di Fabio Caressa. Palese”.

C’è chi come Riccardo invece gli chiede di ampliare il suo appello: “Caressa ti prego da oggi fai un appello pubblico anti 0-0 ad ogni partita”. Per alcuni utenti i poteri di Caressa oltrepassano i confini calcistici, da qui la richiesta di Luigi: “Puoi chiedere alla Ferrari di non fare cavolate?”.