Inter-Juve, i tifosi nerazzurri attaccano Inzaghi per i cambi, i bianconeri Zazzaroni per Yildiz "giocatorino"

Tifosi di Inter e Juventus scatenati dopo lo spettacolare 4-4 di San Siro: nerazzurri amareggiati e furiosi per l'occasione persa, bianconeri soddisfatti e sarcastici.

Otto gol, grande spettacolo, uno spot (finalmente) per il calcio italiano, un punto per parte e un solo vincitore: il Napoli di Conte, ufficialmente in fuga in vetta alla classifica. Eppure il 4-4 di San Siro lascia più l’amaro in bocca ai tifosi dell’Inter che a quelli della Juve. Un punto dal peso diverso per le squadre di Inzaghi e di Motta. I nerazzurri a un certo punto avevano la partita in pugno, i bianconeri sembravano spacciati ma poi l’hanno raddrizzata coi cambi. E sui social è ancora “battaglia”.

Inter-Juve, le analisi di Biasin e Caputi

Enormi rimpianti tra i tifosi dell’Inter per l’occasione persa. Il giornalista Fabrizio Biasin, che non ha mai nascosto le sue simpatie nerazzurre, sentenzia su X: “Troppi troppi errori. E non è solo una questione di difensori, ma di fase difensiva: sono mancati i raddoppi, si sono perse le distanze, si sono lasciati una quantità infinita di 1 vs 1. Forse è stata una partita spettacolare, di sicuro non è stato buon calcio“.

Un altro giornalista, Massimo Caputi, punta l’indice sul tecnico: “Inter-Juventus è stata gara spettacolare tra gol, occasioni ed errori che hanno prodotto un’altalena esaltante di emozioni e stati d’animo. L’Inter aveva la partita in mano, la Juventus ha saputo riprendersela con coraggio. I cambi di Motta meglio di quelli di Inzaghi“.

Cambi sbagliati, tifosi dell’Inter contro Inzaghi

Molto meno diplomatici i giudizi dei tifosi dell’Inter nei confronti del tecnico per la gestione della situazione sul doppio vantaggio, coi nerazzurri che a un certo punto sembravano sul punto di dilagare. “Sul 4-2 non puoi prendere contropiede in casa”, l’opinione di Beppe Bergomi a Sky. “Io però più che di uomini parlerei di atteggiamento”. Lapidario il commento su X del profilo Interisti stalinisti: “La differenza tra chi coi cambi la riprende e chi coi cambi la butta malamente via. Che amarezza”.

Per molti tifosi nerazzurri la “colpa” è in un’ossessione di Inzaghi: “Inzaghi prima si toglie questa fissazione degli ammoniti, meglio è. Gli ultimi 2 goal che abbiamo subito, non a caso, sono arrivati dalla parte di Pavard che è stato INGIUSTAMENTE sostituito“, l’opinione di Mike1908. “Si può dire che Inzaghi togliendo Zieliński ha voluto difendere senza più giocare a calcio? Così hai subito altri 2 gol e buttato via una partita vinta”, scrive Giacinto guard giù!. “Complimenti anche a Inzaghi che per il solito cartellino giallo crea la fascia delle capre con Dumfries, Bisseck e Frattesi”, un altro commento.

Tifosi Juve soddisfatti, il bersaglio è “Zazza”

Di tutt’altro umore la sponda bianconera dei social. Enorme la soddisfazione per aver evitato la sconfitta che sembrava quasi certa sul 4-2. I cambi di Motta e i colpi di Yildiz hanno rimesso in sesto la situazione, regalando una serata di gioia ai fan della Juve. E sono in tanti a ricordare il giudizio tranchant di Ivan Zazzaroni di qualche giorno fa, lapidario nei confronti dell’autore della doppietta del definitivo 4-4: “Yildiz è ancora un giocatorino, meglio Totti a 48 anni“.

Una marea i commenti su “Zazza”: “Giocatorino…”. E ancora: “Ricordiamo che nel mondo della danza Yildiz è un giocatorino”. Oppure il gioco di parole di Alessandro: “Gioc-a-Torino ma pure a Milano non scherza”. Ironico pure il commento di Salvo al termine del match: “Il giocatorino non è malaccio”. Mentre Luigi è decisamente più diretto: “Chissà cosa starà pensando quell’espertone dopo la doppietta”.