Atalanta-Celtic, Caressa e Bergomi “silenziati”: cosa è successo. E sul web si scatena l’ironia

Volume della telecronaca molto basso nei primi minuti della partita di Champions League del Gewiss Stadium: tifosi e appassionati protestano e scherzano sui social

Che fine hanno fatto Fabio Caressa e Beppe Bergomi? Se lo domandano gli spettatori di Atalanta–Celtic, partita trasmessa quasi in silenzio nei primi minuti: nessuno sciopero o mistero riguardante i telecronisti, il loro “mutismo” dovuto a un problema tecnico che ha ovviamente scatenato la reazione dei social.

Atalanta-Celtic, Caressa e Bergomi “silenziati” su Sky

L’Atalanta c’è, il Celtic anche – anzi, gli scozzesi iniziano la loro partita al Gewiss Stadium con grande coraggio – ma dove sono i telecronisti Sky? La domanda se la pongono gli spettatori di Sky Sport che, sintonizzati sulla partita della Dea in Champions League, hanno faticato per un po’ a sentire la cronaca di Fabio Caressa e il commento tecnico di Beppe Bergomi.

Atalanta-Celtic, volume della telecronaca Sky troppo basso

Per i primi 15 minuti l’audio fornito da Sky Sport per la partita della 3a giornata di Champions League tra Atalanta e Celtic è stato così basso che era possibile sentire appena le voci di Caressa e Bergomi.

Attorno al 15’ la situazione è andata via via migliorando, fino a tornare normale al 18’: troppo tardi, però, per evitare commenti e ironie da parte degli utenti dei social network.

Problemi telecronaca Atalanta-Celtic: l’ironia sul web

Molti i tifosi dell’Atalanta e gli appassionati di calcio che hanno protestato per quanto stava avvenendo su Sky Sport. “Volume di Caressa e Bergomi troppo basso! Sky non se n’è accorto”, scrive Gigi su X. “Sistemate le audio dell’Atalanta, Caressa e Bergomi non si sentono”, aggiunge Isabel. Più incerto Matteo: “È solo un problema mio o è bassissima la telecronaca Sky dell’Atalanta?”, domanda il tifoso.

Altri utenti, invece, ne approfittano per fare ironia. “Caressa si sente appena… ma se segna l’Atalanta almeno non perdo l’udito”, scrive Buss ricordando l’abitudine del giornalista nell’urlare i nomi dei marcatori delle squadre italiane. “Forse Caressa e Bergomi pensavano che la gara fosse alle 21”, scherza Marius55. “L’audio ora è tornato, forse era meglio prima”, la battuta di Caroillano.

