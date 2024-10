Venezia-Atalanta 0-2: Retegui da record, Pasalic una sentenza, Candela inguaia Di Francesco

I top e flop della gara: Retegui decisivo conquista un nuovo record, Pasalic nella storia dei bergamaschi. I lagunari affondano, male Pohjanpalo

Inarrestabili Retegui e Pasalic. Va tutto liscio per l’Atalanta che fuori casa batte per 2-0 il Venezia, mette sempre di più un piede in zona Europa ed insegue la Champions a solo un punto di distanza. Non sa più vincere, invece, la squadra di Di Francesco che subisce una rete dopo 7 minuti di gioco da Pasalic, per una leggerezza di Candela, non riesce più a reagire e scoppia tatticamente e fisicamente nel secondo tempo. Sempre più incisivo è Retegui che raggiunge il record di 8 reti alle prime 8 gare di campionato: ad inizio ripresa soffia il pallone a Candela, che ancora una volta commette un errore, vola sotto porta e con uno scavetto delizioso batte Stankovic con un colpo da vero maestro. La squadra di Gasperini non mette a segno ulteriori reti ma tiene saldo il gioco fino al termine della gara con un sesto posto conquistato e 13 punti in classifica. Il Venezia, invece, resta ultimo a quota 4 e con una differenza gol disastrosa da -9.

Venezia-Atalanta, la chiave tattica della gara

Cambiano sistema di gioco i padroni di casa che passano dal 3-5-2 al 3-4-2-1 per mettersi a specchio con l’Atalanta. Sorpresa tra i pali, dove Stankovic prende il posto di Joronen. Dietro il trio formato da Idzes, Svoboda e Sagrado, a centrocampo la coppia Nicolussi Caviglia – Duncan con Zampano e Candela sugli esterni. Tutto confermato davanti: Ellertsson e Oristanio a supporto di Pohjanpalo.

Gasperini, invece, modifica leggermente l’assetto tattico passando dal 3-4-1-2 al 3-4-2-1. Senza l’assente dell’ultimo minuto Kolasinac, scala ancora De Roon nel terzetto difensivo completato da Hien e Djimsiti. Sugli esterni fiducia a Zappacosta e Bellanova, mentre gioca Pasalic in mediana in coppia con Ederson. In attacco i soliti De Ketelaere e Lookman con Retegui punta unica.

Il Venezia cerca nel primo tempo di alzare la pressione sui portatori palla avversari ma l’Atalanta con il palleggio attende l’avversario per ripartire in contropiede e sfruttare l’ampiezza lasciata dagli uomini di Di Francesco.

Nel secondo tempo sono i bergamaschi a prendere in mano il gioco: il Venezia resta compatto dietro per non subire ulteriori reti ma aumenta la sua difficoltà ad uscire palla al piede a causa del baricentro troppo basso.

Venezia-Atalanta, statistiche: Retegui 8 gol in 8 partite

Mateo Retegui è partito col piede giusto: 8 gol nelle sue prime 8 partite con l’Atalanta, un inizio che lo mette in compagnia di grandi nomi del calcio italiano. Davanti a lui soltanto il record di Luca Toni che, con la maglia della Fiorentina, siglò ben 9 gol nelle prime 8 gare di campionato.

Retegui aveva già eguagliato i nomi illustri di Bonazzoli (Sampdoria), Hübner (Piacenza), Balotelli (Milan) e Roberto Baggio (Bologna), tutti autori di 7 reti nelle loro prime 7 partite.

Venezia-Atalanta, Pasalic 50 gol in Serie A

Sugli sviluppi di calcio d’angolo la palla si impenna due volte, alla terza arriva Pasalic che sotto porta batte Stankovic e sblocca la gara. Per il centrocampista croato, complice l’errore di Candela in marcatura, sono 50 le reti segnate ad oggi in Serie A.

I top e flop del Venezia

Oristanio 6. Prova a scuotere il reparto offensivo con le sue ripartenze in contropiede ma non arriva al gol.

Prova a scuotere il reparto offensivo con le sue ripartenze in contropiede ma non arriva al gol. Pohjanpalo 5. Bocciato l’attaccante finlandese che non si rende mai particolarmente pericoloso e resta troppo lontano dalla porta avversaria.

Bocciato l’attaccante finlandese che non si rende mai particolarmente pericoloso e resta troppo lontano dalla porta avversaria. Candela 4. Su calcio piazzato non ha la reattività adatta per capire il pericolo e anticipare Pasalic nella mischia in area: perde l’attimo sul croato che mette a segno l’1-0. Anche sul secondo gol subito dal Venezia mette il suo zampino con un liscio clamoroso che lancia Retegui in porta.

I top e flop dell’Atalanta

Retegui 7.5. Sfrutta un errore di Candela per rubargli palla e realizzare il 2-0 bergamasco con uno scavetto in corsa che batte Stankovic in uscita.

Sfrutta un errore di Candela per rubargli palla e realizzare il 2-0 bergamasco con uno scavetto in corsa che batte Stankovic in uscita. Pasalic 7. Sugli sviluppi di calcio d’angolo la palla si impenna due volte, alla terza arriva il croato che sotto porta batte Stankovic e sblocca la gara.

Sugli sviluppi di calcio d’angolo la palla si impenna due volte, alla terza arriva il croato che sotto porta batte Stankovic e sblocca la gara. Lookman 6.5. Traversa con tiro dalla distanza al 27′. Nei primi 45 minuti crea il maggior numero di occasioni nella partita (3).

Traversa con tiro dalla distanza al 27′. Nei primi 45 minuti crea il maggior numero di occasioni nella partita (3). De Roon 5.5. Non brilla negli anticipi difensivi e si prende qualche rischio di troppo su Yeboah.

