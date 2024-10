Il bomber prosegue la riabilitazione in attesa del rientro fissato per marzo 2005 ma è dura sia per la concorrenza che dal punto di vista sentimentale

Prima dell’inizio degli Europei sembrava dovesse essere il nuovo Messia della Nazionale: Gianluca Scamacca veniva considerato l’uomo in più di Spalletti, l’attaccante che avrebbe dovuto far rivivere Notti Magiche agli azzurri in Germania ma da giugno a oggi per il bomber dell’Atalanta si sono susseguiti guai su guai.

Dal flop a Euro2024 al crack in amichevole

Come sia andata in Germania lo ricordano tutti: Scamacca, come e più di tutti gli altri azzurri, è rimasto coinvolto nel disastro generale ed ha passato un’estate difficile, con il popolo dei social pronto a criticarlo per ogni foto di vacanza pubblicata. Il peggio però doveva ancora arrivare. Il 4 agosto, nell’amichevole persa 4-1 contro il Parma, il 25enne romano ha rimediato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Operazione e tempi lunghissimi di rientro.

La riabilitazione di Scamacca

Nelle scorse settimane Scamacca è rientrato al centro sportivo di Zingonia dopo aver completato le cure post operazione a Roma. In questo periodo la punta nerazzurra sta svolgendo lavoro personalizzato in palestra per tornare a calcare il campo al più presto e iniziare a svolgere l’allenamento a parte.

Il rientro il gruppo è previsto nel 2025, con un periodo che può variare tra febbraio e marzo. Lo staff medico non vuole affrettare i tempi e quindi si procederà per gradi fino a quando non si avrà la certezza che il giocatore sia fisicamente apposto.

La concorrenza di Retegui

Con il suo infortunio, intanto, l’Atalanta è corsa ai ripari acquistando un altro centravanti, quel Retegui che sta facendo sfracelli in campionato e che è diventato anche un punto fermo per Spalletti in Nazionale. Quando tornerà Scamacca dovrà sudare per recuperare terreno. Non solo in azzurro ma anche per convincere Gasperini.

La love story con Angela Nasti

A tutto questo si aggiunge anche un momento di freddezza con la fidanzata, Angela Nasti, con cui aveva ufficializzato la relazione la scorsa estate. Se poco più di un mese fa sembrava che tutto filasse ancora liscio tra i due, come testimoniato da diversi post social (Scamacca aveva condiviso su Instagram alcuni momenti speciali con Angela, sottolineando il loro legame. A commento di uno scatto in cui si vedevano i due insieme felici e sorridenti in un locale, le dolci parole del calciatore: “Il nostro sole…”, a cui la sorella di Chiara Nasti aveva risposto con “…splenderà sempre”) ora le cose sembrano cambiate.

I due sono tornati al centro del gossip. Le voci su una crisi si sono fatte più insistenti e in merito non è arrivata nessuna smentita, anzi. Di recente, sia il calciatore sia l’influencer hanno tolto dai rispettivi profili social le foto di coppia e hanno smesso di seguirsi. Inoltre, il giocatore della Dea avrebbe iniziato a seguire la nuova tronista di Uomini e Donne, Martina De Ioannon.