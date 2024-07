Italia: Scamacca, video in spiaggia scatena i tifosi che insultano il bomber dopo Euro 2024

Dimarco, Frattesi e Jorginho hanno smesso di postare foto e video in vacanza ma per Scamacca non è arrivato ancora il momento di tenere basso profilo

Dalle lacrime di coccodrillo – post eliminazione dell’Italia contro la Svizzera – al capello biondo tinto di Scamacca, esibito in foto e video prima sulle barche ad Ibiza ed ora sulle spiagge della Sardegna. Ma il divertimento per l’attaccante non finisce qui per la gioia dei tifosi azzurri già infuriati e delusi: il video dei palleggi in riva al mare in stile ‘Ronaldinho’ scatena i social. C’era però anche chi lo aveva anche preannunciato che post eliminazione dell’Italia dall’Europeo i giocatori sarebbero andati in vacanza a cuor leggero. Niente di più vero, dopo due settimane esatte dall’eliminazione degli Azzurri ad Euro 2024, sui social se ne sono viste di tutti i colori per i calciatori della Nazionale: chi beccato in discoteca fino a notte fonda, chi esibisce tatuaggi, pettorali e addome e chi si mostra beatamente durante escursioni marittime ed altro. Forse bastava per tutti tenere un profilo basso, dopo il disastro azzurro. Ancora una volta, al centro della bufera c’è Scamacca: i tifosi sui social sono scatenati e lo attaccano duramente.

Italia, Scamacca nel mirino dei tifosi per video palleggi in spiaggia

“Ha toccato più palloni che in 4 partite dell’Europeo”. E’ il commento più amato dai lettori pubblicato sotto al video social di Scammaca che palleggia in spiaggia ma non finisce qui. C’è chi scrive: “Guardate come è in forma, adesso si che è bello riposato dopo le enormi fatiche dell’Europeo: RIDICOLO!”. E ancora: “In spiaggia davanti la gente per fare bella figura fa il fenomeno, in campo tra i peggiori in assoluto, che vergogna...”

Per gli italiani Scamacca è stato tra i peggiori ad Euro 2024

La scorsa settimana Scamacca si divertiva con un cappello “paglia e fieno“, in stile “gallo cedrone” a Ibiza, e ora ha cambiato location: Sardegna. Ma i tifosi non si placano e c’è poi chi ci va giù pesante: “E’ sceso dalla barca, dove si è fatto foto e video da atteggiato, per atteggiarsi ancora di più sulla spiaggia con quel capello ridicolo e tatuaggi volgarissimi da vero coatto”. E ancora: “Ah, ma quindi sa palleggiare?!” C’è poi chi fa ironia: “Palleggia meglio la persona coinvolta nel duo che Scamacca”. E infine: “Che essere inutile, vuole solo attenzioni e sperava di essere anche ripreso da qualche tifosotto inutile per passare come leggenda… Non ha capito ancora che è stato tra i peggiori ad Euro 2024″.

Italia, le vacanze degli Azzurri indignano il web

Mentre Spagna e Inghilterra sono pronte a contendersi la finale di Euro 2024, stasera a Berlino, molti Azzurri sono ancora in vacanza tra Ibiza, Maldive e Sardegna. La scorsa settimana Frattesi si dedicava alle immersioni con la sorella Chiara con tanto di maschera e sorrisi con la sorella, Dimarco posava sulla spiaggia come un play-boy ed El Shaarawy è stato paparazzato più volte con volto super contento. Non finisce qui: Jorginho continua a mostrare donne al suo fianco in ogni foto, mentre i tifosi italiani si sentono ancora più scossi e delusi dall’eliminazione del torneo.

I tifosi sono scatenati: “Non solo ci avete fatto fare una figuraccia agli occhi dell’Europa intera, adesso sui social fate di tutto per mostrarvi anche felici e contenti: non ci siamo, vergognatevi. E ancora: “Avete distrutto la nostra passione per il calcio, oggi siete tutti mercenari in cerca di like e di followers sui social”.