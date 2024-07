Euro 2024: rivalita' storica, Spagna-Inghilterra agli antipodi

L'ultima sfida nel girone della Nations League 2018- 2019, gli inglesi si imposero 3-2 a Siviglia

La Spagna si avvicina alla finale di Euro 2024 augurandosi di replicare al maschile l’ultimo precedente in cui ha affrontato l’Inghilterra con un trofeo internazionale in palio. Nell’agosto dell’anno scorso a Sydney la Roja ha vinto il mondiale femminile battendo 1-0 le rivali. A Euro 2024 e’ arduo fare pronostici su una sfida tra due delle nazionali piu’ forti del mondo, che affonda le radici in una rivalita’ secolare, politica e economica. Siamo di fronte a un confronto tra stili: da un lato gli inventori del possesso palla esasperato, dall’altro l’equilibrio tra i reparti e l’aggressiva fisicita’. Spagna e Inghilterra si sono affrontate in 27 occasioni: 13 vittorie per gli inglesi e 10 per gli spagnoli. L’ultima sfida nel girone della Nations League 2018- 2019, gli inglesi si imposero 3-2 a Siviglia.