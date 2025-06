Lamine Yamal, vacanza a Pantelleria rovinata: Bassetti lo rimprovera e su Fati Vazquez si scatena il putiferio

La verità sul presunto flirt tra la stella del Barcellona e l'influencer: ma intanto il 17enne si è beccato pure un "cazziatone" dal celebre infettivologo genovese.

Doveva essere una parentesi rilassante, qualche giorno di vacanza lontano dallo stress del pallone, “approfittando” (si fa per dire) della mancata qualificazione del suo Barcellona al Mondiale per Club in corso negli Stati Uniti. E invece la “fuga” di Lamine Yamal in Sicilia, più precisamente nell’incantevole Pantelleria, è stata caratterizzata da una serie di fastidiosi contrattempi. Due i più fragorosi: il clamoroso “cazziatone” che il nuovo fenomeno del calcio spagnolo (e forse mondiale) ha rimediato su X da Matteo Bassetti, celebre infettivologo genovese e l’insopportabile bufera abbattutasi su Fati Vazquez, l’influencer di 12 anni più “vecchia” di lui, contro cui s’è scatenata una vera e propria campagna d’odio.

Pollo, ketchup e patatine: Bassetti bacchetta Yamal

Prima che i riflettori si accendessero sul flirt (soltanto presunto e successivamente smentito) con la bella Fati, il 17enne Lamine ha pubblicato sui social una serie di scatti “innocenti” della sua esperienza pantesca. Tra questi, la foto di un suo pranzo a base di pollo fritto, ketchup, patatine e una bottiglia di vino. Non l’avesse mai fatto: dopo un po’ è arrivata la pubblica reprimenda di Bassetti. “Un atleta e giovane talento, forse il migliore al mondo, un idolo per le nuove generazioni che dovrebbe essere molto attento allo stile di vita che cosa mangia in Sicilia? Pollo e patatine fritte con ketchup. L’educazione alimentare per i più giovani dovrebbe iniziare dall’esempio dei loro idoli”.

Le foto al mare e le voci su un flirt con Fati Vazquez

Se in tanti, più che bacchettare Yamal, hanno bacchettato il professor Bassetti per la pedanteria – “ma almeno per pochi giorni all’anno avrà diritto di svaccanzare un po’ pure lui?” – le foto diffuse dalla rivista Lecturas, che ritraevano Lamine e Fati Vazquez insieme su una moto d’acqua, tra sguardi complici e risate, hanno fatto gridare allo scandalo. I più preoccupati? Molti tifosi del Barcellona, che si sono scagliati con violenza e acrimonia sui social contro l’ex assistente di volo diventata una celebrità su Youtube, dove il suo canale ha superato il milione di utenti, ancor più che su Instagram, dove i follower sono “solo” poco meno di mezzo milione.

Campagna d’odio sull’influencer: “Non stiamo insieme”

Per diversi ultras catalani, Fati Vazquez sarebbe solo una pericolosa distrazione per Lamine. E qualcuno l’ha definita senza mezzi termini una “approfittatrice”. “Sono io quella che subisce le conseguenze peggiori di questa situazione“, ha tuonato l’influencer attraverso una story. “Ho solo passato qualche giorno con lui e basta. Ah… e ho 29 anni e non 30. Questa situazione è davvero difficile e sta colpendo duramente la mia famiglia per le offese che sto subendo. Non ho fatto niente e non ho ucciso nessuno. Le minacce, gli insulti e le false accuse che sto ricevendo sono gravissimi, e sono già in fase di documentazione. Ricordate che diffamare, perseguitare e minacciare sui social, questo sì che è un reato”.

Tutte le love story di Lamine Yamal, vere o presunte

Dopo la smentita della giovane, è arrivata pure quella di Lamine Yamal: l’esperto di gossip spagnolo Javi de Hoyos ha riferito di aver parlato con lui e di aver ricevuto un secco diniego in merito a una presunta love story nata tra gli incantevoli tramonti e le spiagge da sogno di Pantelleria. Nel tour, per giunta, insieme a Fati Vazquez non c’era solo Lamine Yamal, ma pure qualche compagno di squadra. Nel passato del fenomeno del Barca, che pure è giovanissimo (compirà 18 anni il 13 luglio) ci sono peraltro due storie con stelline dei social: Alex Padilla, divetta di TikTok con cui ha festeggiato il trionfo agli ultimi Europei, e Anna Gegnoso, altra influencer con cui ha trascorso Natale e Capodanno, prima dell’addio.