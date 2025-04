Barcellona-Inter, giallo Lamine Yamal: stop durante il riscaldamento, il talento blaugrana costretto a fermarsi

La semifinale di andata di Champions League Barcellona-Inter rischia di perdere uno dei protagonisti più attesi, se non il più atteso. Si è, infatti, fermato durante il riscaldamento Lamine Yamal

La semifinale di andata di Champions League Barcellona-Inter si apre con il giallo dello stop in allenamento per Lamine Yamal. Il giovane gioiello dei blaugrana si è, infatti, fermato durante il riscaldamento. Ha rallentato improvvisamente le fasi di avvicinamento al match, si è confrontato con il preparatore toccandosi l’inguine, ed è stato costretto a rientrare negli spogliatoi. A pochi minuti dal fischio d’inizio, dopo Lewandowski, Flick ha rischiato, così, di dover fare a meno della propria stella più brillante, regolarmente in campo, ma sotto attenzione.

Yamal si ferma nel riscaldamento

Le telecamere che indugiano su Lamine Yamal. Fermo al centro del terreno di gioco, intento a parlare con il preparatore, il talento del Barcellona non sembra stare al meglio e rientra mestamente negli spogliatoi. Attimi di grande apprensione per tutto il tifo blaugrana, che è costretto a restare con il fiato sospeso durante gli ultimi minuti del riscaldamento.

Yamal titolare

Al momento dell’ingresso in campo delle due squadre per l’inizio del match, a Montjuic possono tirare un sospiro di sollievo. Yamal è regolarmente al fianco dei compagni e pronto a partire da titolare nella semifinale. Non passa un minuto e l’Inter apre le danze trovando il vantaggio fulmineo grazie alla magia con il tacco di Marcus Thuram, al rientro dopo l’infortunio. Stessa sorte per Denzel Dumfries, che sigla il raddoppio al 20′ con una splendida rovesciata.

Condizione da monitorare

I fari restano, comunque, puntati sulle condizioni di Yamal, che con la splendida giocata che vale il punto dell’1-2 e la successiva traversa, sembra cancellare le nubi. La cosa certa è che un problema, la stella del Barça, lo ha accusato e non può essere certamente al cento per cento della condizione. Gli splendidi spunti dell’avvio di gara lasciano ben sperare Flick e l’intero popolo blaugrana, resta una piccola incognita sulla possibilità che possa portare a termine la propria semifinale.