Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci alla prossima partita di Champions League!22:56

90'+3' Fine partita: BARCELLONA - INTER 3-3.22:53

90'+1' Gran botta di Raphinha dalla distanza, Sommer ci mette la mano e devia in angolo.22:50

90' Ci saranno 3 minuti di recupero.22:50

87' CLAMOROSA TRAVERSA DI LAMINE YAMAL! Servito in area sulla destra, con un tocco morbido fa partire una parabola che si stampa sul palo.22:47

86' Il Barcellona con le ultime energie prova a chiudere in avanti, l'Inter non lascia spazi e prova a colpire in contropiede.22:48

83' Dentro Gavi per Pedri.22:43

83' Cambi anche nel Barcellona, entra Christensen per Cubarsí.22:43

81' Dentro anche Zielinski per Thuram.22:40

81' Sostituzione nell'Inter, entra Darmian per Dumfries.22:40

78' Punizione dal limite per il Barcellona, ci prova Raphinha, blocca sicuro Sommer.22:38

75' Va in rete l'Inter con Mkhitaryan, servito da una palla di Carlos Augusto che taglia in due la difesa. Dopo un check con il VAR, Turpin conferma il fuorigioco del brasiliano.23:18

73' L'Inter prova a rendersi pericolosa con ripartenze veloci e lanci in profondità per Thuram, che sembra però iniziare ad essere stanco.22:32

71' Sostituzione nell'Inter, entra Frattesi per Calhanoglu.22:30

70' Cartellino giallo per Cubarsí, fallo su Taremi.22:30

70' Non ci sono pause neanche in questa ripresa e il Barcellona ricomincia ad attaccare alla ricerca del gol del sorpasso.22:29

68' Sostituzione nel Barcellona, entra Fermin Lopez per Dani Olmo.22:28

65' GOL! BARCELLONA - Inter 3-3! Autorete di Sommer. Trova subito il pareggio il Barcellona! Da calcio d'angolo il pallone viene servito al limite dell'area, Raphinha fa partire una gran conclusione che si stampa sulla traversa e colpisce Sommer che devia sfortunatamente nella propria porta.



Guarda la scheda del giocatore Yann Sommer22:29

63' GOL! Barcellona - INTER 2-3! Rete di Dumfries. Calcio d'angolo per l'Inter, Calhanoglu crossa in area, Dumfries stacca di testa anticipando Dani Olmo e infila Szczesny.



Guarda la scheda del giocatore Denzel Dumfries22:24

59' Cartellino giallo per Calhanoglu, entrata in ritardo su Pedri.22:18

56' Sostituzione nell'Inter, entra Carlos Augusto per Dimarco.22:15

55' Possesso palla del Barcellona che con calma cerca di trovare varchi nella difesa dell'Inter.22:14

50' Ripartenza veloce dell'Inter, Bisseck mette un pallone in mezzo dalla corsia di destra, Dimarco calcia di prima con il destro, palla alta sopra la traversa.22:10

49' Barcellona che sin da subito ricomincia ad attaccare a testa bassa.22:08

46' Inizia il secondo tempo di BARCELLONA - INTER.22:06

46' Cambio anche nel Barcelllona, entra Araujo per Martin.22:05

46' Sostituzione nell'Inter, entra Taremi per Lautaro Martínez.22:05

L'Inter dovrà probabilmente fare a meno del suo capitano nella ripresa. Lautaro Martinez sembra essersi fatto male sul finale e Taremi sembra essere la scelta per sostituirlo.21:52

Spettacolare primo tempo tra Barcellona e Inter. Nerazzurri subito in vantaggio con una magia di tacco di Thuram, la squadra di casa attacca a testa bassa, ma è l'Inter a trovare il raddoppio con Dumfries. I blaugrana non demordono e con la loro stella Lamine Yamal, prima accorciano con uno spettacolare gol e poi trovano il pareggio con Ferran Torres.21:52

45'+2' Fine primo tempo: BARCELLONA - INTER 2-2.21:49

45' Ci saranno 2 minuti di recupero.21:47

44' Problemi per Lautaro Martinez che sembra non riuscire a continuare. Inzaghi gli chiede di rimanere in campo fino al termine del primo tempo.21:46

42' Problemi per Kounde, al suo posto entra Eric Garcia.21:44

38' GOL! BARCELLONA - Inter 2-2! Rete di Ferran Torres. Lancio di Pedri in profondità per Raphinha che fa da sponda di testa a centro area, Ferran Torres sbuca da dietro e sotto porta batte Sommer.21:41

36' DANI OLMO! Lamine Yamal serve al limite Dani Olmo, conclusione di prima con il destro, Sommer si allunga e devia in angolo.21:38

34' Lamine Yamal incontenibile sulla destra, altra serie di dribbling e cross teso in area, riesce a spazzare via la palla la difesa dell'Inter.21:37

30' Dani Olmo riesce a sfondare il muto interista al limite dell'area e fa partire un tiro con il mancino, troppo debole per impensierire Sommer.21:32

26' ANCORA LAMINE YAMAL! Altra giocata fenomenale del talento spagnolo, dribbling secco che salta Dimarco e gran conclusione quasi da fondo campo che si stampa sulla traversa.21:30

24' GOL! BARCELLONA - Inter 1-2! Rete di Lamine Yamal. Gol spettacolare del fuoriclasse del Barcellona che recupera palla sulla trequarti, con una finta di corpo salta Mkhitaryan e dal limite fa partitre un tiro a giro che colpisce il palo e finisce in rete.21:27

21' GOL! Barcellona - INTER 0-2! Rete di Dumfries. Raddoppia l'Inter con Dumfries, torre di Acerbi a seguito di un calcio d'angolo, l'olandese in acrobazia sotto porta trafigge Szczesny.



Guarda la scheda del giocatore Denzel Dumfries21:24

19' Calcio d'angolo per il Barcellona, Ferran Torres si ritrova il pallone tra i piedi e si coordina calciando con il destro, palla di non molto alla sinistra di Sommer.21:22

16' Continua il pressing del Barcellona, l'Inter prova a chiudere gli spazi.21:17

12' FERRAN TORRES! Lamine Yamal dalla destra serve al centro Ferran Torres, piattone con il destro a palla di poco alla sinistra di Sommer.21:14

11' Calhanoglu di prima per Lautaro Martinez, Szczesny esce con i pugni e spazza la palla.21:13

6' De Jong va giù in area dopo uno scontro con Calhanoglu, Turpin lascia proseguire.21:08

4' Prova a reagire subito la squadra di casa che si riversa in attacco.21:05

1' GOL! Barcellona - INTER 0-1! Rete di Thuram. La sblocca subito l'Inter con una magia di Thuram, abilissimo a farsi trovare dentro l 'area di rigore e a beffare di tacco Szczesny su assist dalla destra di Dumfries.



Guarda la scheda del giocatore Marcus Thuram21:04

1' FISCHIO D’INIZIO DI BARCELLONA - INTER. Arbitra Turpin.21:02

Nel Barcellona stesso undici visto in campo nella finale di Coppa del Re, in attacco gioca Ferran Torres al posto di Lewandowski, sulla trequarti Dani Olmo con al suo fianco Lamine Yamal e Raphinha. In porta c'è Szczesny. Nell'Inter recupera Thuram che affiancherà Lautaro Martinez in avanti. Sugli esterni ci sono Dimarco e il rientrante dal primo minuto Dumfries. In difesa Bisseck prende il posto dell’infortunato Pavard.20:06

Formazione INTER (3-5-2): Sommer - Bisseck, Acerbi, Bastoni - Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco - Thuram, Lautaro Martinez. A disposizione: Di Gennaro, Martinez, De Vrij, Zielinski, Arnautovic, Frattesi, Asllani, Augusto, Darmian, Re Cecconi, Zalewski, Taremi.19:55

Formazione BARCELLONA (4-2-3-1): Szczesny - Kounde, Cubarsí, Martínez, Martin - De Jong, Pedri - Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha - Ferran Torres. A disposizione: Pena, Astralaga, Araujo, Gavi, Fati, Torre, Christensen, Fermin Lopez, Pau Victor, Eric Garcia, Fort.19:54

L’ultima volta che le due compagini si sono incrociate in una fase ad eliminazione della Champions League risale alla stagione 2009/10. L’Inter di Mourinho, dopo il 3-1 casalingo, riuscì a portare a casa la qualificazione, e in seguito la coppa, perdendo solamente per 1-0 a Barcellona.18:38

Squadre con stati e animi opposti, i blaugrana sono reduci dalla vittoria in finale di Coppa del Re contro il Real Madrid per 3-2, mentre i nerazzurri sono alla ricerca del riscatto, dopo tre sconfitte consecutive tra campionato e Coppa Italia.18:37

Dopo la vittoria di misura del PSG a Londra contro l’Arsenal, la seconda semifinale di andata di Champions League vede affrontarsi il Barcellona e l'Inter.18:36

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp