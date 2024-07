Perché Scamacca e Angela Nasti non tentano di nascondere più la loro relazione

Sono la coppia dell'estate 2024: l'attaccante dell'Atalanta e l'influencer hanno pubblicato delle foto eloquenti sui rispettivi social rendendo nota la loro relazione

Amore che vieni, amore che vai nell’estate dell’era social post Euro2024, il fulcro di questo periodo di attese e di aspettative verte su ciò che sta accadendo attorno a giocatori, Nazionali e ovviamente gli atleti in attesa che la cerimonia di apertura di Parigi 2024 ci introduca a ciò che offrirà l’Olimpiade.

Oggi, al centro mettiamo Gianluca Scamacca e Angela Nasti. Perché? Per la decisione, maturata da entrambi, di ufficializzare la loro relazione dopo che i rumors relativi alla loro storia si era intensificati, social e no, suscitando un’attenzione mediatica forse addirittura spropositata rispetto a quel che è accaduto nel recente passato del giocatore dell’Atalanta in Germania.

L’epilogo malinconico dell’Italia a Euro2024 e Scamacca-Nasti

Un epilogo triste, quasi beffardo che viene oscurato (parzialmente) dalla duplice comparsa nel feed di Instagram delle foto condivise da entrambi sul loro account a significare che sì, è tutto vero.

E che la relazione presunta tra Scamacca e la nota influencer, sorella dell’altrettanto famosa Chiara Nasti, ormai va ritenuta e trattata come tale da chiunque dovrà maneggiare i sentimenti, le condizioni che li uniscono. Non era più tempo di tentennare, di celare quel che era evidente e che ha già conquistato una sua centralità seppur tra le note lievi della stagione calda quando è già tempo di ritiri e amichevoli.

Incroci sentimentali

Partiamo dall’incrocio che l’unione Scamacca-Nasti sigla: il giocatore veste la maglia dell’Atalanta, ma è stato tra gli attaccanti convocati dal ct Luciano Spalletti nella sua Nazionale, dove ha trovato posto anche Mattia Zaccagni, attaccante della Lazio e autore del gol salvezza contro la Croazia e sposato con Chiara Nasti, influencer a sua volta e sorella appunto di Angela.

Dopo la conferma via social, di entrambi si è ovviamente scatenata la reazione di quanti hanno avuto l’impulso di rispondere, gestire, commentare la nuova coppia dell’estate.

L’addio a Flaminia Appolloni

Una storia in crescita che arriva dopo la conclusione della lunga relazione tra il giocatore e Flaminia Appolloni che, però, ha rimosso ogni ricordo digitale dell’amore condiviso con Scamacca in una rimozione virtuale che ormai è di uso e consumo assai largo.

Dalla sua, Angela Nasti ha interrotto il rapporto con Riccardo Sottil, giocatore della Fiorentina, mesi fa senza aggiungere nulla di più sul come e sulle ragioni dello strappo. Ha omesso ogni riferimento e ciò è bastato a ritenere conclusa quella storia.

La nuova coppia dell’estate

Un addio che risale a tempo fa, non recente. Adesso la luce è accesa sulla coppia, dopo l’Europeo più opaco reso più sofferto dalla vittoria di Euro2020 con l’indimenticato Gianluca Vialli, fissato nell’immagine della consegna simbolica della Coppa dalle mani di Giorgio Chiellini nella cerimonia conclusiva che ha lodato l’inarrivabile Spagna.