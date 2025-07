Starmer: "La morte di Diogo Jota e' una notizia devastante"

Il Primo Ministro britannico Keir Starmer ha dichiarato che la morte della stella del Liverpool Diogo Jota e’ una “notizia devastante”. L’attaccante del Liverpool e suo fratello sono morti in un incidente stradale nel nord-ovest della Spagna, poche settimane dopo il matrimonio della stella portoghese, scatenando una valanga di tributi. Starmer ha rilasciato queste dichiarazioni durante una sessione di domande e risposte con i media, dopo un discorso in cui ha presentato il piano decennale del suo governo per il Servizio Sanitario Nazionale del Paese.