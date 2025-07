Il parlamento inglese: "Siamo addolorati per la morte di Diogo Jota"

Il ministro dello sport britannico si dice “addolorato” per la morte del calciatore Diogo Jota. La sottosegretaria di Stato della cultura, dei media e dello sport del Regno Unito, Lisa Nandy, ha dichiarato che i membri del parlamento britannico sono “addolorati” per la notizia della morte della stella del Liverpool, Diogo Jota. Il 28enne attaccante portoghese e’ morto insieme al fratello in un incidente stradale nel nord-ovest della Spagna, poche settimane dopo il giorno delle sue nozze.