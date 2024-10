Partita molto intensa in questi primi minuti di gioco, con il Celtic che prova ad alzare la pressione a tutto campo per non permettere giocate facili all'Atalanta.18:51

Via alla partita. Primo possesso per il Celtic.18:46

Gasperini conferma la coppia formata da Retegui e Lookman, con Pasalic schierato in zona trequarti alle loro spalle. In mezzo al campo ci saranno Ederson e De Roon, mentre le corsie laterali saranno affidate a Bellanova e a Zappacosta. Davanti alla porta difesa da Carnesecchi ci saranno Djimsiti, Hien e Kolasinac.18:01

La Dea affronta per la prima volta il Celtic e, in generale, per i nerazzurri sarà la prima sfida contro una squadra scozzese in una competizione europea.18:05

Il Celtic, invece, ha fatto tanto bene nella prima giornata, vincendo 5-1 in casa contro lo Slovan Bratislava, quanto male nella seconda, perdendo 7-1 in Germania contro il Borussia Dortmund.17:55

L’Atalanta ha fin qui totalizzato quattro punti grazie allo 0-0 interno contro l’Arsenal alla prima giornata e con la netta vittoria per 3-0 in trasferta contro lo Shakhtar. Con una ulteriore vittoria, i nerazzurri farebbero grossi passi avanti verso il primo passaggio del turno.17:55

Tutto pronto al Gewiss Stadium di Bergamo: l’Atalanta di Gian Piero Gasperini ospita il Celtic di Brendan Rodgers, in un match che può già risultare decisivo per il continuo europeo dei nerazzurri.17:54

Atalanta-Celtic è una partita valevole per la terza giornata della fase a girone unico della Champions League 2024-25. Dopo le prime due partite l’Atalanta è a 4 punti in classifica grazie al pari interno con l’Arsenal e alla vittoria in trasferta contro lo Shakthar; il Celtic è invece a 3 punti .

Arbitro di Atalanta-Celtic è il bosniaco Irfan Peljto, coadiuvato da un terzo di connazionali come assistenti Senad Ibrišimbegović e Davor Beljo i guardalinee e Antoni Bandić il quarto. La partita si gioca al Gewiss Stadium di Bergamo, fischio di inizio ore 18.45.

La partita è molto importante per l’Atalanta perché potrebbe proiettarla nelle parti altissime della classifica. La Dea affronta questo match consapevole di essere favorita e in un buono stato di salute. Gasp dovrebbe optare per il consolidato 3-4-2-1 con Djimsiti-Hien-Kolasinac davanti a Carnesecchi; Bellanova e Zappacosta a tutta fascia, Ederson-De Roon motori di centrocampo; Lookman e De Ketelaere mezzepunte e Retegui punta centrale. Il Celtic è invece una squadra piuttosto imprevedibile. Ha esordito segnando 5 gol all’esordio contro lo Slovan, ma alla seconda partita è stato umiliato per 7-1 del Borussia Dortmund. Gli scozzesi oltre all’arma dell’agonismo fanno affidamento anche al dinamismo del terzetto giapponese in attacco.

Probabili formazioni Atalanta-Celtic

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolašinac; Bellanova, De Roon, Éderson, Zappacosta; Lookman, De Ketelaere; Retegui. All. Gasperini.

CELTIC (4-3-3): Schmeichel; Johnston, Trusty, Scales, Taylor; Engels, McGregor, Hatate; Kuhn, Furuhashi, Maeda. All. Rodgers.

Dove vedere Atalanta-Celtic in diretta TV e streaming

Atalanta-Celtic è trasmessa in esclusiva su Sky