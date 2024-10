Young Boys-Inter, dove vederla in diretta tv e streaming Champions League 2024/2025: orario, probabili formazioni, arbitro

Terza giornata di Champions League 2024/25 anche per i nerazzurri: out Calhanoglu e Acerbi, ecco le scelte di Inzaghi per la sfida contro gli elvetici

Prosegue la terza giornata della League Phase di Champions 2024/25. Con l’Inter impegnata nella trasferta di Berna contro lo Young Boys. I nerazzurri, dopo il pareggio all’esordio contro il Manchester City e la vittoria per 4-0 sullo Stella Rossa, puntano a mantenere l’imbattibilità. Situazione opposta per gli svizzeri, ancora fermi a quota zero punti dopo le sconfitte con Aston Villa e Barcellona.

Champions: Young Boys-Inter, quando si gioca e a che ora

L’Inter torna in campo oggi, mercoledì 23 ottobre, per affrontare lo Young Boys nella terza giornata della fase a girone unico della Champions League 2024/25. Allo Stadion Wankdorf di Bern sarà calcio d’inizio alle 21. I nerazzurri, finora, hanno conquistato quattro punti: dopo il pareggio senza reti contro il Manchester City di Guardiola, è arrivata la netta vittoria a San Siro contro lo Stella Rossa. Oggi la squadra di Simone Inzaghi sarà impegnata in trasferta in Svizzera, dove lo Young Boys cercherà i primi punti per rilanciarsi nel torneo.

Il cammino dell’Inter in Champions proseguirà con altre sfide impegnative, tra cui quelle contro Arsenal, Lipsia, Leverkusen, Sparta Praga e Monaco.

Partita: Young Boys-Inter

Dove: Stadion Wankdorf, Bern

Quando: mercoledì 23 ottobre 2024

Orario: 21:00

Diretta Streaming: Amazon Prime Video

Competizione: Champions League

Dove vedere Young Boys-Inter in diretta tv e streaming

Il big match tra gli elvetici e i campioni d’Italia in carica sarà trasmesso in esclusiva su Amazon Prime Video. L’app può essere scaricata gratuitamente su PC, smartphone o tablet, ma anche su vari tipi di televisori, collegandoli a console come PlayStation o Xbox One, o tramite dispositivi come Google Chromecast, Apple TV e Amazon Firestick. Per seguire la partita sarà necessario sottoscrivere un abbonamento al servizio. Come sempre abbonandosi adesso si può sfruttare la prova gratuita di 30 giorni:

Le probabili formazioni

Simone Inzaghi dovrà fare i conti con due assenze pesanti per la sfida contro lo Young Boys: Calhanoglu e Acerbi, entrambi infortunati nell’ultima gara di Serie A contro la Roma. A loro si aggiunge Asllani, fuori per un problema muscolare, mentre resta da valutare la disponibilità di Zielinski. Inzaghi dovrebbe affidarsi a una difesa composta da Pavard, De Vrij e Bisseck, con il ritorno di Barella a centrocampo, supportato da Frattesi e Mkhitaryan. Sulle fasce agiranno Dumfries e Carlos Augusto, mentre in attacco spazio alla coppia Taremi-Arnautovic.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bisseck; Dumfries, Frattesi, Barella, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Taremi, Arnautovic. All. Inzaghi.

Sommer; Pavard, De Vrij, Bisseck; Dumfries, Frattesi, Barella, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Taremi, Arnautovic. Inzaghi. YOUNG BOYS (4-4-2): Von Ballmoos; Blum, Camara, Benito, Hadjam; Ugrinic, Niasse, Lauper, Monteiro; Ganvoula, Itten. All. Magnin.

L’arbitro del match

A dirigere la sfida tra Young Boys e Inter sarà l’arbitro inglese Michael Oliver, coadiuvato dagli assistenti Stuart Burt e James Mainwaring. Quarto uomo Andrew Madley. Al VAR ci sarà Stuart Attwell, con Peter Bankes.