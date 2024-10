Inter, emergenza totale con lo Young Boys: fuori Acerbi, Calhanoglu e Asllani. Inzaghi punta sul baby Mike Aidoo

Tra turnover e scelte obbligate causa infermeria strapiena, Inzaghi ha gli uomini contati, soprattutto a centrocampo, per la trasferta di Champions a Berna contro lo Young Boys

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Prima la Champions, poi il derby d’Italia. L’Inter è chiamata ad affrontare due impegni di cartello con l’infermeria piena e la necessità da parte di Inzaghi di far rifiatare chi finora ha sostenuto gli straordinari. Cerchiamo di capire, allora, quali saranno le scelte dell’allenatore nerazzurro in vista della trasferta di domani a Berna contro lo Young Boys.

Inter, l’infermeria è piena: ecco chi salterà la Champions

Il big match dell’Olimpico contro la Roma ha sì portato in dote tre punti pesantissimi per la classifica dei campioni d’Italia, ma il sorriso di Inzaghi è stato smorzato dal doppio infortunio che ha costretto il tecnico a due cambi forzati nella prima mezz’ora. Ad alzare bandiera bianca è stato prima Calhanoglu, che già non era al meglio, e poi Acerbi.

Elongazione agli adduttori della coscia sinistra per il turco ed elongazione al bicipite femorale della coscia sinistra per l’esperto di difensore, che all’esordio nell’Europa che conta ha addirittura annullato Haaland. Entrambi avranno bisogno di almeno una settimana per recuperare e dunque saranno out per tutte e due le partite.

Sos centrocampo: le condizioni di Asllani e Zielinski

Niente trasferta in Svizzera per Asllani, che aveva saltato anche la partita di campionato con la Roma. Vittima di contusione più distorsione al ginocchio in allenamento, l’albanese non sarà rischiato: Inzaghi vuole preservarlo per il derby d’Italia con la Juventus così da avere quanto meno a disposizione il vice-Calhanoglu, il cui rientro potrebbe avvenire col Venezia.

Dovrebbe invece essere arruolabile Zielinski, che va verso un recupero lampo. Ma contro lo Young Boys il polacco partirà dalla panchina perché non al top della condizione.

Inzaghi tra turnover e scelte obbligate: la scommessa Aidoo

A Inzaghi non resta che pescare dalla Primavera. Thomas Berenbruch ha già assaggiato la panchina in occasione della trasferta nella Capitale, mentre per la gara di Champions League ecco Mike Aidoo, esterno destro di origine ghanese e di nazionalità italiana. Il tecnico lo conosce bene, dal momento che era stato convocato anche la scorsa stagione per la sfida in Europa col Benfica. Non solo: il classe 2005 ha svolto pure tutto il ritiro estivo con la prima squadra.

Per quanto riguarda la formazione dell’Inter, spetterà a De Vrij rimpiazzare Acerbi, Barella sarà riproposto nel ruolo di playmaker, mentre in attacco Taremi e Arnautovic faranno rifiatare Thuram e capitan Lautaro.