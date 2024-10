Inter, Bastoni smentisce Lautaro: cosa dici? Sono sei anni che aspettiamo! Emergenza Champions e Juve

Il Toro è diventato lo straniero più prolifico dell'Inter. Ma i compagni lo bacchettano sui social, mentre Inzaghi è in ansia per gli infortuni

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Notte da sogno nella Capitale per Lautaro Martinez. Il capitano dell’Inter ha deciso il big match con la Roma diventando lo straniero con più gol in nerazzurro – ben 133 – alla pari di Nyers. Sui social, però, viene pizzicato dai compagni di squadra Bastoni e Arnautovic. Intanto è allarme infortuni in vista della Champions e del derby d’Italia.

Inter, Lautaro da record: il nuovo primato del Toro

Il Toro sempre più nella storia dell’Inter. Il terzo sigillo in campionato lo proietta al settimo posto nella classifica dei migliori marcatori della storia del club lombardo, risultando il più prolifico tra gli stranieri a pari merito con Nyers. L’mvp dell’Olimpico, però, è stato bacchettato sui social dai compagni di squadra per quanto dichiarato ai microfoni di Dazn.

Il capitano bacchettato da Bastoni&Co.: ecco perché

“Se offrirò una cena ai miei compagni? Sono tre anni che offro sempre io” ha detto Lautaro, che sembra destinato a rinunciare al sogno Pallone d’Oro nonostante la sponsorizzazione di un certo Leo Messi, rispondendo a una domanda sul record.

Bastoni lo smentisce: “Ma che cxxxo dici, mai offerto una cena in 6 anni”. E Arnautovic rincara la dose approvando le parole del difensore con un “giusto”, mentre Barella gli dà del Pinocchio. Piccole schermaglie tra amici, a testimonianza della compattezza di un gruppo di cui il centravanti argentino è leader assoluto.

Sos infortuni: ora la Champions, poi la Juventus

Gli infortuni di Acerbi e Calhanoglu nella prima mezz’ora della sfida con la Roma complicano non poco i piani di Simone Inzaghi in vista del delicato doppio impegno contro gli svizzeri dello Young Boys in Champions League e soprattutto contro la Juventus in campionato. Il tecnico emiliano avrebbe voluto ricorrere a un massiccio turnover nella gara in programma mercoledì per poi presentarsi al top in occasione del derby d’Italia che si giocherà domenica.

L’infermeria, però, è piena e bisognerà fare di necessità virtù. Calha e Acerbi sono stati vittima di noie muscolari che andranno valutate per stabilirne i tempi di recupero, sarà sicuramente ancora out Zielinski, mentre la speranza è di riuscire a recuperare per la trasferta di Berna quanto meno Asllani, che ha saltato la Roma per via di una botta rimediata in nazionale. Inzaghi incrocia le dita, ma sa già che la squadra sarà costretta agli straordinari.