Roma-Inter, Calhanoglu e Acerbi ko per infortunio: le condizioni in vista della Juve, tifosi furiosi

Doppia tegola su Inzaghi e i nerazzurri nel primo tempo del match dell'Olimpico: fuori causa in rapida successione il centrocampista e il difensore. I tempi di recupero.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Doppia tegola su Inzaghi e sull’Inter dopo neanche mezz’ora del match dell’Olimpico contro la Roma, posticipo domenicale dell’ottava giornata di campionato. In pochi minuti, un quarto d’ora circa, i nerazzurri hanno perso due big, un leader della difesa e un altro del centrocampo. Il primo a finire ko è stato Calhanoglu, poi è stata la volta di Acerbi. Al loro posto Frattesi e De Vrij. Ma sui social è polemica.

Roma-Inter, infortunio per Calhanoglu

La partita di Calhanoglu è durata appena 12′. Il turco ha cominciato correndo male e dando l’impressione di non essere al meglio, poi intorno al 10′ si è voltanto verso la panchina per chiedere la sostituzione, toccandosi l’interno della coscia. Meno di due minuti dopo al suo posto è entrato Frattesi. L’Inter ha reso noto attraverso un comunicato-lampo che “Hakan Çalhanoğlu è stato sostituito al 12′ di Roma-Inter a causa di una contrattura all’adduttore della coscia sinistra“. Nelle prossime ore sono in programma i controlli per capire i tempi di recupero.

Roma-Inter, anche Acerbi va subito ko

La paura, concreta, è che il regista turco possa saltare il prossimo big match di campionato dei nerazzurri contro la Juventus. Ed è lo stesso timore che coinvolge un altro infortunato nerazzurro: Acerbi. L’esperto difensore ha lasciato il campo al 29′, dopo che Bastoni ha calciato volontariamente il pallone fuori per consentire i soccorsi. Anche nel caso del difensore, problema di natura muscolare: “Contrattura ai flessori della coscia sinistra”. Al suo posto De Vrij, come per Calhanoglu nelle prossime ore sono in calendario i controlli del caso.

Acerbi e Calhanoglu in forte dubbio per la Juve

Difficile, molto difficile per entrambi poter essere in campo nel big match di San Siro contro la Juventus, fissato per le 18 di domenica 27. Prima, mercoledì 23, c’è la trasferta di Champions sul campo degli Young Boys e per quella davvero ci sono poche speranze. Ma i tifosi nerazzurri sono rassegnati anche per il big match di campionato. “Troppa sfortuna, non può essere un caso”, scrive un fan su X. “Sono state le macumbe bianconere”, sospetta un altro. “Acerbi è un ex giocatore”, accusa un altro tifoso. “Perché rischiare Calhanoglu se non era al top?”, chiede un altro.