Juventus, Douglas Luiz che momentaccio: ladri in casa, rubati gioielli per 500mila euro

L'avventura italiana del brasiliano e della fidanzata Alisha Lehmann continua ad essere negativa: ai risultati deludenti in campo si aggiunge un furto

Graziato dall’arbitro Fabbri, che non lo ha espulso per un pugno sulla schiena di Patric in Juventus-Lazio di ieri sera, ma non dai ladri. Disavventura per Douglas Luiz e per la fidanzata Alisha Lehmann, vittime di una rapina nella loro abitazione quando entrambi erano assenti.

Lui a cena, lei in ritiro e i ladri in casa

Il centrocampista brasiliano, dopo la partita dell’Allianz contro i biancocelesti, non è rientrato subito a casa ma è andato a cena fuori con amici. A casa non c’era neanche la Lehmann, in ritiro con la squadra femminile bianconera in vista del match con l’Inter. I ladri, che avevano da tempo adocchiato l’abitazione del giocatore, hanno pertanto potuto agire indisturbati.

Il bottino dei ladri

Douglas Luiz e Alisha Lehmann sono arrivati in città l’estate scorsa e hanno scelto di andare a vivere in zona Gran Madre: a due passi dal centro ma dentro il verde, proprio come Cristiano Ronaldo durante la sua avventura alla Juventus. Per entrambi l’avvio di stagione è stato difficile ed ora si aggiunge un altro motivo di amarezza. I ladri hanno portato via beni di lusso, in particolare 11 orologi dal valore di circa 500 mila euro e alcune colonne in brillanti della calciatrice. Un vero e proprio shock per entrambi.

Quando Douglas Luiz è rientrato dalla cena ha scoperto il furto e ha fatto scattare l’allarme in piena notte: all’una e mezza sono arrivate le forse dell’ordine e anche la polizia scientifica per fare tutti i rilievi del caso sulle tracce e sfruttare le eventuali immagini delle telecamere presenti nella zona.

I precedenti a Torino

Non è la prima volta che episodi del genere accadono a Torino. In passato infatti anche Moise Kean e Kaio Jorge hanno dovuto affrontare situazioni simili, così come Di Maria che però era riuscito a sventare tutto grazie all’aiuto di Dusan Vlahovic.