Juventus-Lazio, Douglas Luiz e il pugno non sanzionato. Arbitro e VAR lo graziano, il web no

Fa discutere la partita di Douglas Luiz in Juventus-Lazio: il brasiliano, partito titolare, è al centro di una serie di episodi controversi, tra cui il pugno a Patric non fischiato. Si scatenano le polemiche social

Per una volta che viene schierato titolare, Douglas Luiz ha dovuto fare i conti con polemiche più accese del solito (e una partita non certo gloriosa per lui). Dopo aver passato buona parte del suo avvio di stagione con la Juventus da subentrato, nel match di stasera allo Stadium contro la Lazio il brasiliano ha ricevuto da Thiago Motta l’attestato di fiducia di chi parte dal primo minuto. Fiducia non esattamente ripagata, però, rischiando pure l’espulsione.

Il pugno di Douglas Luiz a Patric non fischiato dall’arbitro

L’episodio più controverso riguardante l’ex Aston Villa, che ha pure concluso il match con una ammonizione al 90′ (ci ritorneremo), avviene all’83’: Luiz, mentre la palla è lontana, colpisce alla schiena Patric, che si accascia al suolo. L’arbitro Sacchi però non fischia, e la partita prosegue per poi archiviarsi con l’1-0 per i padroni di casa (e ritorno al trionfo per i bianconeri in una partita di campionato disputata in casa).

Marelli: “Douglas Luiz è stato fortunato”

Non è stata però l’unica occasione in cui il brasiliano se l’è vista brutta (più degli avversari che hanno subito i falli). Abbiamo accennato al cartellino giallo al 90′, in questo caso vittima Rovella, e che però sta generando discussioni sul misfatto che secondo diversi meritava il rosso. L’ex arbitro Luca Marelli a DAZN ha infatti spiegato che Douglas Luiz ha rischiato parecchio, sostenendo che sia stato fortunato “perché il contatto è stato alto sulla caviglia, però il piede è scivolato via, evitando il rosso”.

Insomma, non è stata una serata sfavillante per il centrocampista che è stato premiato con un posto da titolare da Motta perché quest’ultimo, come affermato nella conferenza stampa pre-match, aveva ravvisato nel calciatore “un atteggiamento super” e una “creatività” da sfoderare nella trequarti. Solo che poi l’ha dimostrata nella maniera sbagliata.

“Ma nessuno l’ha visto?”

Sui social ovviamente si è scatenata la bagarre contro il povero Douglas Luiz, condita dall’inevitabile dose di dietrologie assortite. Per fare degli esempi dei commenti che si leggono sul web: “Guardano i millimetri di qualsiasi cosa [rivolgendosi agli arbitri, ndr], ma i ganci in faccia no”, “Douglas Luiz in qualsiasi altra squadra si sarebbe preso il rosso diretto!”, “Ma il pugno di Duglas Luiz nessuno lo ha visto?“, “Pugno di Douglas Luiz a Patric: VAR spento (che casualità)”.

E anche i tifosi criticano (ancora una volta) Douglas Luiz

Ma anche i tifosi hanno sbottato contro il brasiliano: “Mi domando tutt’oggi cosa l’abbiamo preso a fare Douglas Luiz se ogni partita rischia di metterci sempre in difficoltà (oggi andava espulso per doppia ammonizione)”, “Douglas Luiz veramente una scarsità senza grandi eguali, peggio di Arthur“, “A mio figlio spiegherò come Douglas Luiz, dopo aver tirato un cazzotto a Patric, farà un intervento a martello su Rovella e terminerà la partita con un giallo” e “[…] La Juve deve fare due chiacchiere con Douglas Luiz. Non sono comportamenti accettabili”.