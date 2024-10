Questa domenica di Serie A si chiude con il big match tra Roma e Inter: all'Olimpico va in scena questa sfida che vede i capitolini ospitare i campioni di Italia.20:21

Juric decide per Dybala e Pellegrini alle spalle di Dovbyk. Zalewski da quinto destro con Angelino terzo di difesa. Koné in mediana.20:25

Si affrontano la squadra che ha realizzato più gol nei primi 15 minuti di gioco in questo campionato (quattro, l’Inter) e una delle sei che non ha ancora trovato la rete in questo intervallo temporale (la Roma).20:28