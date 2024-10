Inter, Lautaro Martinez da Pallone d'Oro garantisce Messi e Scaloni non ha dubbio: "Lo merita più di tutti"

Dall'Argentina Messi e Scaloni affermano in coro che nessuno merita di vincere il Pallone d'Oro più di Lautaro Martinez, che dopo la grande passata stagione inizia a crederci davvero

Manca sempre meno alla cerimonia di premiazione del Pallone d’Oro – in programma Parigi il prossimo 28 ottobre – e tra i candidati a vincere il più importante riconoscimento individuale calcistico c’è anche Lautaro Martinez, che grazie alle prestazioni con le maglie di Inter e Argentina si candida a essere uno dei protagonisti della serata.

Difficile prevalere su giocatori come Rodri, Vinicius Jr., Bellingham e non solo non sarà facile, ma certo è che un giocatore capace di vincere da protagonista Serie A e Copa America, risultando il capocannoniere in entrambe le competizioni, non può essere scartato a priori. E se poi arriva anche l’investitura diretta di uno come Lionel Messi – che di Palloni d’Oro ne ha vinti ben 8 – è chiaro che anche Lautaro inizi seriamente a crederci, come ha detto in un’intervista rilasciata a Tyc Sports.

Le parole di Lautaro

Quella passata è stata senza dubbio la miglior stagione in carriera di Lautaro Martinez, capace di segnare 27 reti con l’Inter e di vincere da protagonista e capocannoniere la Serie A e la Copa America con l’Argentina. È quindi normale che il capitano nerazzurro – che rientra nei candidati al Pallone d’Oro – nutra almeno una speranza di aggiudicarsi il riconoscimento individuale più prestigioso nel calcio.

Queste le parole di Lautaro a Tyc Sports a proposito del Pallone d’Oro: “La scorsa stagione penso sia stata incredibile: ho conquistato lo scudetto con l’Inter e ho vinto la Copa America con l’Argentina segnando cinque gol. Non so se me lo merito, ma sono felice e ci spero. Andrò a Parigi per la premiazione con mia moglie, la speranza sarà quella di trionfare. Come ho sempre sostenuto, il gruppo, la squadra, il collettivo contano più del singolo, ma analizzando la mia stagione penso di essere in corsa, vediamo cosa succederà”.

L’investitura di Messi: “Lo merita più di tutti”

Se poi arriva anche l’investitura di Lionel Messi, che di Pallone d’Oro qualcosa se ne intende, allora forse credere anche nella vittoria diventa davvero lecito. Il capitano dell’Argentina ha infatti elogiato Lautaro, affermando che nessuno merita di vincere più di lui. Queste le sue parole a Tnt Sport: “È stato autore di una stagione spettacolare, ha segnato in finale di Copa America, è stato capocannoniere e l’ha vinta. Merita il Pallone d’Oro più di chiunque altro”.

Anche per Scaloni Lautaro è da Pallone d’Oro

Prima del match contro la Bolivia – dove Lautaro ha segnato l’ennesimo gol in maglia albiceleste – anche il commissario tecnico dell’Argentina, Lionel Scaloni, aveva elogiato il capitano dell’Inter, trovandosi d’accordo con il parere di Messi: “Quello di Lautaro è stato un anno spettacolare. Gol in finale e capocannoniere della Copa America. Se lo merita più di chiunque altro. Lo stimo tantissimo. Spero vinca. E se non ora, arriverà più avanti perché ha ancora un grande futuro davanti a sé”.