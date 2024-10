Mondiali, Argentina: Messi tris, Lautaro gol, Nico Paz debutta, poker del Brasile

La Pulce trascina l'Albiceleste con una tripletta, bene Lautaro Martinez e il fantasista del Como. Doppiette per Sanabria e Raphinha, Danilo a riposo

Serata ricca di gol e spettacolo in Sudamerica, in occasione della decima giornata delle qualificazioni ai Mondiali del 2026. Lionel Messi si prende la scena con l’ennesima tripletta della sua carriera, nel 6-0 di Argentina-Bolivia, mentre il Brasile di Dorival Junior rifila un poker al Perù e tiene il passo, agganciando l’Uruguay al terzo posto nel girone, complice il pari della Celeste con l’Ecuador. Sorride anche il Torino di Paolo Vanoli: Toni Sanabria, ipotetico sostituto di Duvan Zapata, trascina il Paraguay con una doppietta.

Tripletta di Messi, Argentina a valanga con la Bolivia

L’Argentina dimentica il pareggio maturato in Venezuela pochi giorni fa, dilagando contro la malcapitata Bolivia. Nella casa del River Plate, Leo Messi lascia brillare la sua stella, realizzando una tripletta e consentendo al tandem Lautaro-Alvarez di centrare il bersaglio grosso prima dell’intervallo con due assist. Il capitano dell’Inter, peraltro, partecipa attivamente anche al gol che sblocca le marcature, assistendo la Pulce a pochi passi dal portiere avversario.

Nella ripresa, Scaloni può permettersi di gestire squadra e risultato. Almada cala il poker e allora è tempo di debutto per Nico Paz, gioiello cresciuto nelle giovanili del Real Madrid, che sta ben figurando con la maglia del Como di Cesc Fabregas. Il fantasista entra al posto di Lautaro Martinez e mette subito in mostra le sue qualità, sino a regalare a Messi l’assist del definitivo 6-0. L’ex Barcellona e Psg chiude la contesa con due reti che fanno esplodere il pubblico del Monumental. Argentina capolista del raggruppamento con 22 punti all’attivo.

Poker del Brasile, Danilo a riposo. Agganciato l’Uruguay

Sembra aver ingranato la marcia giusta anche il Brasile di Dorival Junior, che vince la seconda partita di questa sosta di ottobre, travolgendo il Perù con un rotondo 4-0. A sbloccare il match è un doppio rigore di Raphinha, tra prima e seconda frazione. Nell’ultimo terzo di gara, sale in cattedra Luiz Henrique, con un assist per Pereira e il gol che chiude la magica serata della Seleçao. Tenuto a riposo lo juventino Danilo.

I verdeoro agganciano a quota 16 l’Uruguay, approfittando del pareggio a reti bianche tra la Celeste e l’Ecuador. La formazione allenata dal Loco Bielsa continua a manifestare seri problemi in zona realizzativa. Tre pari ed una sconfitta per la selezione uruguaiana nelle ultime quattro apparizioni del girone di qualificazione. Se non è crisi, ci siamo vicini. Ricambio generazionale cercasi.

Doppietta di Sanabria, il Torino ha già il sostituto di Zapata?

Nella notte sudamericana può sorridere anche il Torino di Paolo Vanoli, che si gode l’ottimo momento di Toni Sanabria. L’attaccante granata ha letteralmente trascinato il suo Paraguay, risultando decisivo contro il Venezuela con una doppietta. Gol da vero rapace d’area di rigore e il solito lavoro sporco che piace ad ogni allenatore.

Dopo il grave infortunio patito da Duvan Zapata, il club di Urbano Cairo spera di avere già in casa l’ideale sostituto del centravanti colombiano, operato nella giornata di ieri a Lione. Al fianco di Che Adams, in attesa del mercato di gennaio, Sanabria troverà sicuramente maggiore spazio là davanti. In nazionale, intanto, ha lanciato segnali importanti. Ad oggi, l’Albirroja sarebbe qualificata ai Mondiali del 2026 proprio grazie a Sanabria.