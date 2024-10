Inter, Lautaro core grato: il gesto del Toro commuove l’Argentina

Giornata di riposo concesso dal CT dell'Albiceleste Lionel Scaloni. Il bomber dell'Inter ne ha approfittato per fare una graditissima sorpresa

Dall’uragano Milton, che ha bloccato l’albiceleste a Miami per giorni, all’uragano di emozioni scatenate dal ritorno di Lautaro al Racing. Non è la prima volta che il bomber argentino dimostra il suo attaccamento al suo ex club bianco-azzurro. Già a marzo di quest’anno, aveva dichiarato il suo desiderio di tornare in futuro alla sua squadra d’origine: “Il Racing ha una grande rosa. Sono contento di come sta andando la società e la seguo sempre. La tengo nella mia testa”. Ed è così che lo stadio ‘Predio Tita Mattiussi’, situato ad Avellaneda in provincia di Buenos Aires, ha avuto un ospite d’eccezione: il campione del mondo e attaccante dell’Inter che ha fatto visita al suo ex club, la squadra che lo ha cresciuto e lanciato nel calcio professionistico, scatenando il delirio dei tifosi giunti ad accoglierlo.

Lautaro Martinez, un legame indissolubile con il Racing

Come fa spesso fa il suo compagno di Nazionale, Rodrigo De Paul, anche Lautaro ha approfittato di un po’ di tempo libero, dopo l’1-1 dell’Argentina contro il Venezuela, per assistere alla partita della seconda squadra del Racing che ha perso 4-1 contro il Belgrano.

A testimonianza del forte senso di appartenenza di Lautaro al Racing, club in cui è cresciuto e si è affermato, l’attaccante ha assistito alla partita da uno dei belvedere del campo, accompagnato da diverse personalità del club. Tra loro c’erano Gustavo Costas (allenatore della Prima Divisione), Claudio Velo (dirigente degli Inferiores), Bárbara Blanco (membro del consiglio d’amministrazione), Andrés Lettera (coordinatore del calcio amatoriale) e Juan Fleita (collaboratore tecnico).

Il Racing ha voluto sottolineare la presenza di Lautaro sui suoi canali social: “Che bello vederti a casa, Lautaro! Come ogni appuntamento della FIFA, Lautaro Martínez si è fermato allo Stadio Tita per vedere la partita della Riserva con Gustavo Costas, Bárbara Blanco e Claudio Velo”.

Lautaro, un momento speciale con i tifosi del Racing

Durante la sua visita, Lautaro è stato accolto con grande affetto da molti tifosi presenti al Predio. Tra questi, il figlio di Juan Fleita, ex attaccante e attualmente membro dello staff tecnico del settore giovanile.

Tante sono le dediche dei tifosi: “La tua umiltà ti rende ancora più grande di quello che sei”. E ancora: “Sei un grande motivo di orgoglio per tutti, grazie mille Lautaro Martinez. E infine: “Mio figlio Tony è molto felice dopo che ha avuto l’opportunità di scattare una foto con te, campione!”

Lautaro, orgoglio delle giovanili del Racing

Sia l’attaccante dell’Inter, Lautaro Martínez, che Rodrigo De Paul sono diventati figure iconiche per il Racing, tanto da essere ritratti in un murale presso il Predio Tita Mattiussi. Entrambi rappresentano l’orgoglio delle giovanili del club, da cui sono emersi per diventare stelle internazionali.

Lautaro, il ritorno in Argentina e il prossimo impegno

Insieme alla delegazione della Nazionale argentina, Lautaro è rientrato in ritiro venerdì dopo mezzogiorno, in vista del match contro la Bolivia, in programma martedì alle 21.

La partita contro il Venezuela, giocata in condizioni difficili a causa del terreno allagato dalla pioggia, ha visto Lautaro in campo come titolare, prima di essere sostituito al 39′ del secondo tempo da Julián Álvarez.

